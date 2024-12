'Svetu ni usojeno biti zapor, kjer čakamo na kolektivno uničenje'

Najprej je priletel bombnik, sledila je "svetleča bela luč", nato je prišel udarni val. Tako se danes 92-letni Terumi Tanaka spominja trenutka, ko so Američani na Nagasaki odvrgli atomsko bombo. Imel je srečo, da je preživel skoraj brez poškodb. Prav tako njegova mama. Tri dni pozneje sta med ruševinami domačega mesta iskala sorodnike.

"Veliko ljudi je bilo hudo poškodovanih ali opečenih, a še živih, vendar jim nihče ni pomagal. Bil sem izpraznjen, brez čustev, kot da bi človečnost zaprl ven. Samo hodil sem proti svojemu cilju," je v Oslu, kjer je v imenu organizacije Nihon Hidankyo prevzel Nobelovo nagrado za mir, opisoval dneve, ki so sledili. Našel je zoglenelo truplo svoje tete in bratranca, dedek je bil komaj še živ, še ena teta je umrla, tik preden so prišli do nje, piše Euronews. Skupaj je izgubil pet družinskih članov.

Po ocenah ameriško-japonske Fundacije za raziskovanje učinkov sevanja (RERF) je v Hirošimi, ki je imela v času napada od 340 do 350 tisoč prebivalcev, do konca leta umrlo od 90 do 166 tisoč ljudi. V Nagasakiju, ki bi se po številu prebivalcev lahko primerjal z današnjo Ljubljano, je bilo žrtev od 60 do 80 tisoč.