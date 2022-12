Sveže oprana in posušena oblačila kriva za požar v spalnici

Burlingtonski gasilci so po končani intervenciji pojasnili, da česa takšnega še niso videli. Tudi lastnik hiše Anthony Mebane je bil osupel, ko je izvedel, kaj je povzročilo požar. "Na začetku, ko sem prvič slišal za to, nisem verjel," je Mebane povedal za WFMY.

In kaj je bil vir požara? Po podatkih gasilske službe se je na Mebanejevi postelji vnel kup perila. Gasilci so pojasnili, da so klic o požaru na domu prejeli 29. novembra okoli pol enih zjutraj. Ko so prišli na kraj dogodka, je bil Mebane v službi. Gasilci so locirali ogenj v spalnici in ga pogasili v približno 15 minutah, piše v poročilu.

Mebane je sveže oprano perilo posušil v sušilnem stroju, a požar ni izbruhnil, dokler oblačila niso bila vzeta iz stroja, piše. Kup oblačil se je v sušilnem stroju namreč tako segrel, da so oblačila, ko jih je položil na posteljo, "zatlela, nato pa so zagorela še druga oblačila in pohištvo", še piše v poročilu. Požar je po podatkih gasilske enote povzročil za približno 30.000 evrov škode. Po poročanju lokalnega medija je bila med perilom tudi jakna iz sintetičnega materiala, ki se je tako pregrela, da se je sredi noči vnela na postelji.