Švica napovedala omejitev pri dostopu Hrvatov do trga dela

Omenjeni sporazum s kratico AFMP sta EU in Švica podpisali leta 1999, v veljavo pa je stopil leta 2002. AFMP je odpravil dotedanje omejitve za državljane EU, ki želijo živeti in delati v Švici. Z vsako širitvijo unije se je AFMP z dodatnim protokolom razširil na nove države članice.

Za Hrvaško, ki se je EU pridružila julija 2013, s 1. januarjem pa naj bi postala tudi članica schengenskega območja, sporazum velja od leta 2017. A švicarska vlada in parlament sta se takrat odločila, da bosta na podlagi prehodnih določb še naprej omejevala priseljevanje. Švica ima pravico do tega do konca leta 2026 oziroma deset let po vključitvi Hrvaške v sporazum.