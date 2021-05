Švica odstopila od pogajanj z EU o sporazumu o sodelovanju, Evropska komisija odločitev obžaluje

Švicarski predsednik Guy Parmelin je na novinarski konferenci v Bernu sporočil, da končuje pogajanja o okvirnem sporazumu z EU. Parmelin je bil konec aprila v Bruslju na pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen,vendar so se pogajanja znašla v slepi ulici, ker EU ni želela pristati na zahtevo Švicarjev po izključitvi vprašanj, povezanih z državnimi pomočmi, zaščiti plač in svobode gibanja iz sporazuma.

Švicarska vlada je sporočila, da je opravila oceno izida pogajanj o sporazumu, pri čemer je prišla do sklepa, da ostajajo znatne razlike med EU in Švico glede ključnih zadev. "Pogoji za podpis sporazuma torej niso izpolnjeni. Zvezni svet je danes sprejel odločitev, da ne bo podpisal sporazuma, in to odločitev posredoval EU," so sporočili v Bernu.

V Bruslju so izrazili obžalovanje zaradi te odločitve. "Obžalujemo to odločitev glede na napredek, ki je bil narejen v preteklem letu, da bi institucionalni okvirni sporazum postal stvarnost," je v sporočilu zapisala Evropska komisija.