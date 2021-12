Švica omogoča uradno spremembo spola brez kirurškega posega in hormonske terapije

Švica se pridružuje Irski, Belgiji, Portugalski in Norveški, redkim državam na stari celini, ki ljudem dovoljujejo zakonito spremembo spola brez hormonske terapije, medicinske diagnoze in dodatne zdravstvene ocene. V skladu z novimi pravili bodo osebe, stare 16 let in več, lahko same zaprosile za spremembo spola in imena na matičnem uradu. Mlajši in tisti, ki so pod zaščito odraslih, bodo morali pridobiti soglasje skrbnika.

Do sedaj je v Švici veljalo, da je za uradno spremembo spola potrebno zdravniško potrdilo o transspolni identiteti posameznika. Nekateri kantoni zahtevajo, da mora oseba za zakonito spremembo spola opraviti hormonsko terapijo ali kirurško spremeniti spol. Glede spremembe imena pa morajo podati dokazilo o tem, da novo ime neuradno uporabljajo že več let.