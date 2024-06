Poplave v Švici: več pogrešanih, prekinjene povezave gorske železnice

Poplave so posledica obilnih padavin in taljenja snega v gorah. Tokrat je najbolj na uradu priljubljena gorska vas Zermatt, ki leži tik ob znameniti gori Matterhorn. Reka Vispa, ki teče skozi ozko dolino, je že v petek prestopila bregove, vlaki na železnici Matterhorn-Gotthard so obstali, zato do vasi ni mogoče dostopati, saj so tudi cestne povezave zaprte. V petek so doma ostali tudi učenci.

Videoposnetki dokazujejo, da se je reka, ki teče skozi Zermatt, spremenila v blato, se razlila po ulicah in divjala skozi ozko dolino, po kateri je speljana gorska železnica.