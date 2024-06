Švica pred mirovno konferenco za Ukrajino tarča kibernetskega napada

Švicarski nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC) je sporočil, da je šlo za kibernetske napade v obliki napadov onemogočanja storitev na daljavo oziroma t.i. DDoS-napadov, pri katerih napadalci spletno mesto preplavijo z množičnim prometom, zaradi česar je to začasno nedosegljivo.

Kot so še navedli pri NCSC, se je davi začel prvi napad DDoS na različne vladne spletne strani in organizacije, ki sodelujejo pri mirovni konferenci za Ukrajino.

"Napadi so bili pričakovani in domnevamo, da so povezani s konferenco. Posledica so bili manjši izpadi. Delovanje napadenih enot ni bilo bistveno prizadeto," so sporočili.

Švica bo v soboto in nedeljo v luksuznem letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru gostila mirovno konferenco za Ukrajino, ki se jo bodo predvidoma udeležili predstavniki 90 držav, a med njimi ne bo Rusije. Ukrajino bo zastopal predsednik Volodimir Zelenski, ki upa, da bo srečanje pospešilo pot do "pravičnega konca vojne".