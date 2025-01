Švica pripravljena gostiti pogovore med Putinom in Trumpom

Kot poroča medij LeTemps, je Švica pripravljena gostiti vrh med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, če bosta to zahtevala. "Po vrhu v Bürgenstocku so bile Ukrajina, Rusija in ZDA redno obveščene o naši pripravljenosti podpreti vsa diplomatska prizadevanja za vzpostavitev miru," je povedal Nicolas Bideau, vodja informacijske službe švicarskega zunanjega ministrstva. Vendar, kot dodaja Le Temps, švicarska vlada ne namerava prevzeti pobude, ampak je le ena izmed držav, ki so pripravljene gostiti srečanje politikov.