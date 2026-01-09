Naslovnica
Tujina

Lastnik bara v Crans Montani v priporu

Crans Montana, 09. 01. 2026 15.42 pred 11 minutami 4 min branja 2

Avtor:
STA L.M. T.H.
Tragedija se je zarezala globoko

Policija je pridržala Jacquesa Morettija, lastnika lokala v smučarskem središču Crans Montana, kjer je med silvestrsko zabavo izbruhnil uničujoč požar, ki je terjal 40 življenj, več kot 100 ljudi pa spravil v bolnišnico. V Švici je je sicer dan žalovanja, predsednik Guy Parmelin je ob tem v odprtem pismu izrazil sožalje in sočutje družinam žrtev in preživelim. Prizadetim dolgujemo spoštovanje, spomin in zavezo, da storimo vse, da se takšna nesreča ne ponovi, je zapisal.

Tožilci v švicarskem kantonu Valais so danes zaslišali Jacquesa Morettija in njegovo ženo Jessico, ki imata v lasti bar Le Constellation v mondenem letovišču Crans Montana, ki so ga v silvestrski noči zajeli plameni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot jim je povedal vir, je bil Jacques Moretti po zaslišanju odpeljan v pripor.

Švicarski mediji poročajo, da je bila kot priporni razlog navedena begosumnost - zakonca Moretti sta sicer državljana Francije. Poročalli smo že, da so odvetniki, ki zastopajo svojce žrtev, opozarjajo, da bi par lahko pobegnil v Francijo – ki redko izroča svoje državljane – da bi se izognil sojenju v Švici.

Preberi še Ko so klub goltali plameni, naj bi lastnica bežala z denarjem

Morettijeva sta solastnika nočnega kluba v Crans Montani od leta 2015. Poleg obtožb za uboj 40 ljudi iz malomarnosti in povzročitve telesnih poškodb 119 drugim osebam sta obtožena tudi uničevanja dokazov po požaru.

Tragedija se je zarezala globoko
Tragedija se je zarezala globoko
FOTO: AP

Kot je znano, je požar zajel klub, potem ko so strop zajele iskre v steklenicah šampanjca. Da so bili varnostni standardi v klubu katastrofalni, trdijo tudi nekdanji zaposleni. Gasilni aparati so bili zaklenjeni, prav tako občasno tudi zasilni izhod.

Moretti je po tragediji za švicarski časopis La Tribune de Genève zatrjeval, da je bilo vse v skladu s predpisi in trdil, da je bil nočni klub v zadnjih 10 letih trikrat pregledan. A župan Nicolas Feraud je ta teden izjavil, da v baru v petih letih niso opravili nobenih varnostnih pregledov. "Med letoma 2020 in 2025 niso bili opravljeni redni pregledi. To globoko obžalujemo. Nimam odgovora, zakaj to ni bilo storjeno," je priznal na tiskovni konferenci.

Imeni Morettijevih sta se v mediji začeli pojavljati že na dan tragedije, medtem pa še vedno niso javno izpostavljeni nobeni drugi odgovorni ljudje v verigi, ki bi morali zagotavljati in jamčiti za varnost kluba in obiskovalcev.

Dan žalovanja

"Prizadetim posameznikom, družinam in sorodnikom dolgujemo spoštovanje, spomin in zavezo, da storimo vse, da se takšna nesreča ne ponovi," je predsednik Švice Guy Parmelin zapisal v odprtem pismu.

V znak žalovanja so zastave spuščene na pol droga. Po vsej državi so se ob 14. uri žrtvam poklonili z minuto molka, ki ji je sledilo petminutno zvonjenje cerkvenih zvonov.

V Martignyju v kantonu Valais se je ob tem začela nacionalna spominska slovesnost, ki so se je ob okoli tisoč udeležencih poleg svojcev udeležili tudi številni državniki, med njimi predsednika Francije in Italije, Emmanuel Macron in Sergio Mattarella, katerih državi sta bili v tragediji še posebej prizadeti. Udeležila se je tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dan žalovanja
Dan žalovanja
FOTO: AP

Švicarski predsednik Parmelin se je na spominski slovesnosti v imenu države poklonil spominu na vse, ki jih ni več, in dejal, da stojijo ob strani tistim, "ki se pripravljajo na dolgo pot okrevanja". Pristojne organe in zakonodajalce je pozval, naj iz požara izluščijo potrebne nauke in zagotovijo najvišjo možno varnost v javnih objektih.

Predsednik kantona Valais Mathias Reynard je poudaril, da morajo razjasniti vse okoliščine tragedije in ugotoviti odgovorne, tudi med političnimi organi. "Če nas ta tragedija povezuje v žalovanju, nas povezuje tudi v odgovornosti," je dejal po poročanju portala francoske televizije BFM.

Dan žalovanja
Dan žalovanja
FOTO: AP

Trije mladi preživeli so prebrali skupno besedilo, v katerem so poudarili, da tragične noči ne bodo nikoli pozabili, da pa to lahko spremenijo v moč. Ena od njih je nagovorila mlade z besedami, naj uživajo v vsakem trenutku.

Na silvestrovo je v požaru v baru Le Constellation umrlo 40 ljudi, 116 ljudi je ranjenih, večina huje. Skoraj vse žrtve so najstniki in mladi odrasli. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, od tega sedem Francozov in šest Italijanov, najmlajši sta bili stari 14 let. Žrtve opeklin se zdravijo v več evropskih državah.

Dan žalovanja
Dan žalovanja
FOTO: AP

Parmelin se je v odprtem pismu zahvalil mednarodni skupnosti za solidarnost. Preiskava je osredotočena na požarno varnost oziroma na to, ali so bili v baru upoštevani varnostni predpisi, in bo na podlagi ugotovitev izpeljala posledice, je zapisal Parmelin, poroča dpa. "To dolgujemo žrtvam in njihovim sorodnikom," je poudaril.

Preiskovalci menijo, da so požar zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca.

Moški in ženska, ki sta vodila lokal, bosta danes prvič uradno zaslišana kot osumljenca, je za tiskovno agencijo Keystone-SDA navedlo tožilstvo v Valaisu. Po navedbah državnega tožilstva sta osumljena umora iz malomarnosti, telesnih poškodb iz malomarnosti in povzročitve požara iz malomarnosti.

Švica požar Crans Montana žalovanje

KOMENTARJI2

ptuj.si
09. 01. 2026 17.22
Kaj pa inšpektorji
Odgovori
0 0
bb5a
09. 01. 2026 17.11
A ona pa še naprej teče z blagajno pod pazduho proti Franciji?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
