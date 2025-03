Švica zaradi nezadostnega števila prijavljenih odpovedala konferenco o Palestincih

Na srečanje na sedežu ZN v Ženevi so bili vabljeni predstavniki 196 držav podpisnic ženevskih konvencij, ki naj bi govorili o palestinskih civilistih na območju Gaze, na okupiranem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. A vabilu se je odzvalo premalo povabljenih, zato so jo odpovedali, so danes sporočili diplomatski viri.

Generalna skupščina ZN je zaradi skrbi za Palestince zaprosila Švico, naj skliče mednarodno srečanje za ponovno potrditev ženevskih konvencij, ki so osnova mednarodnega humanitarnega prava.

Glede na razmere v Gazi in Zahodnem bregu naj bi na srečanju po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sprejeli izjavo, s katero bi ponovno potrdili četrto ženevsko konvencijo, ki se nanaša na zaščito civilistov na območjih oboroženih spopadov in na zasedenih ozemljih.