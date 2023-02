Švica: Zaseg ruskega premoženja v nasprotju z zakonodajo

Ta je ugotovila, da "razlastitev in zaseg zasebnega premoženja zakonitega izvora brez odškodnine po švicarski zakonodaji ni dopustna" in da torej zaseg zamrznjenega zasebnega premoženja ne bi bil v skladu s švicarsko ustavo in pravnim redom ter bi pomenil kršitev mednarodnih zavez Švice, je danes sporočila švicarska vlada. Dodala je, da se je seznanila s temi ugotovitvami in da bo še naprej podpirala Ukrajino, neodvisno od razprav o zamrznjenem premoženju.

Švica sodeluje tudi v drugih mednarodnih razpravah, med drugim o možnosti zaplembe bančnih rezerv ruske centralne banke in drugega ruskega državnega premoženja. Preučujejo pa tudi uvedbo strožjih kazni za kršitve sankcij, so sporočili iz Berna.