Švicar izkoristil luknje v zakonu in se oklical za kralja Jonasa I.

Prebivalec Švice Jonas Lauwiner, ki je sicer po poklicu programer, je pred leti odkril luknje v zakonu, s pomočjo katerih je v le nekaj letih obogatel in se v državi, ki sicer nima monarhije, leta 2019 med slovesnostjo v cerkvi Niedegg v Bernu razglasil za simboličnega kralja Jonasa I. Kako mu je to uspelo? Ugotovil je, da v državi na stotine parcel ostaja brez lastnika – od travnikov in gozdov do cest – ki si jih lahko po lokalni zakonodaji posameznik s simboličnim plačilom in vpisom v register prilasti.

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Lauwiner je tako v le nekaj letih postal lastnik skoraj 150 parcel, ki obsegajo več kot 110.000 kvadratnih metrov ozemlja, piše portal Nexta. Zemljišča zdaj oddaja v najem, denar pa služi s sečnjo in tudi z zaračunavanjem pristojbin za uporabo cest, za katere trdi, da so v njegovi lasti. Lauwiner na ta način gradi svoj "zemljiški imperij", zaradi česar pa se je "monarh" zapletel v konflikt z dejanskimi švicarskimi oblastmi. Občine so ogorčene, ker lahko Lauwiner za uporabo ali vzdrževanje infrastrukture zahteva plačilo. Zaradi tega na sodišču že izpodbijajo njegove lastniške pravice ter skušajo odkupiti zemljišča. Kritiki ga obtožujejo pritiska na lokalne prebivalce in komercializacije infrastrukture, ki bi morala ostati javna.

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