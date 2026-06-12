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Švicar izkoristil luknje v zakonu in se oklical za kralja Jonasa I.

Bern, 12. 06. 2026 08.48 pred 31 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.P.
Jonas Lauwiner (X)

Programer Jonas Lauwiner je razglasil ustanovitev lastne "monarhije" in simboličnega "zemljiškega imperija". Odkril je namreč, da na stotine parcel v državi ostaja brez lastnika, ki si jih lahko po lokalni zakonodaji za simbolično plačilo posameznik prilasti z vpisom v register. Na ta način je postal lastnik več kot 110.000 kvadratnih metrov ozemlja ter se razglasil za "kralja Švice".

Prebivalec Švice Jonas Lauwiner, ki je sicer po poklicu programer, je pred leti odkril luknje v zakonu, s pomočjo katerih je v le nekaj letih obogatel in se v državi, ki sicer nima monarhije, leta 2019 med slovesnostjo v cerkvi Niedegg v Bernu razglasil za simboličnega kralja Jonasa I.

Kako mu je to uspelo? Ugotovil je, da v državi na stotine parcel ostaja brez lastnika – od travnikov in gozdov do cest – ki si jih lahko po lokalni zakonodaji posameznik s simboličnim plačilom in vpisom v register prilasti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lauwiner je tako v le nekaj letih postal lastnik skoraj 150 parcel, ki obsegajo več kot 110.000 kvadratnih metrov ozemlja, piše portal Nexta. Zemljišča zdaj oddaja v najem, denar pa služi s sečnjo in tudi z zaračunavanjem pristojbin za uporabo cest, za katere trdi, da so v njegovi lasti.

Lauwiner na ta način gradi svoj "zemljiški imperij", zaradi česar pa se je "monarh" zapletel v konflikt z dejanskimi švicarskimi oblastmi. Občine so ogorčene, ker lahko Lauwiner za uporabo ali vzdrževanje infrastrukture zahteva plačilo. Zaradi tega na sodišču že izpodbijajo njegove lastniške pravice ter skušajo odkupiti zemljišča. Kritiki ga obtožujejo pritiska na lokalne prebivalce in komercializacije infrastrukture, ki bi morala ostati javna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicar sicer kritike zavrača in poudarja, da mu ne gre za ustvarjanje dobička, temveč da s tovrstnimi taksami zgolj krije stroške vzdrževanja. Vztraja pa tudi, da je njegovo ravnanje povsem skladno z zakonodajo.

Leta 2024 je bil kot neodvisni kandidat izvoljen v mestni svet Burgdorfa, zdaj pa je napovedal, da bo kandidiral tudi za višje politične položaje.

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KOMENTARJI6

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se_eden
12. 06. 2026 09.47
a ni bil celo en film Kako pridobiti švicarsko državljanstvo. včasih zelo težko. en kup enih pogojev...
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
12. 06. 2026 09.46
Če 11 ha zadošča za kralja Švice, pol moram pri naslednjem krvnem testu preveriti, če imam rdečo al modro kri.
Odgovori
0 0
Krog
12. 06. 2026 09.34
Lastninska pravica je pomembna, vendar bi morala prinašati tudi določeno odgovornost. Če za parcelo nihče ne skrbi desetletja, bi morala država imeti učinkovite mehanizme, da se takšna zemljišča uredijo in ne ostajajo breme za okolje in lokalno skupnost.
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+1
1 0
Krog
12. 06. 2026 09.32
Tudi pri nas je veliko zapuščenih parcel. Težava ni najti parcele, ampak ugotoviti, kdo od petnajstih dedičev je sploh njen lastnik.
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+2
2 0
Omreznina2024
12. 06. 2026 09.24
Zakaj pa ne, če mu zakoni dovoljujejejo, saj itak Švica izgublja sloves najbolj ugledne države, kar se dogaja v zadnjih letih , ni več to ,kar je nekoč Švica veljala.
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+3
3 0
Uporabnik1544434
12. 06. 2026 09.28
RES JE TAKO,so zaspali na lovorikah
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+2
2 0
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