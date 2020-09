Švicarji bodo glasovali o prekinitvi sporazuma z EU o prostem pretoku gibanja ljudi

Švicarski volivci bodo v nedeljo odločali, ali bodo odstopili od sporazuma z Evropsko unijo, s katerim je zagotovljen prost pretok gibanja ljudi. Podporniki predloga menijo, da bi to Švici omogočilo, da bolje nadzoruje to, kdo imigrira v državo, nasprotniki pa so prepričani, da bi to za državo pomenilo recesijo.

Švica se je že zdavnaj odločila, da ne želi postati del Evropske unije, želi pa si dostop do proste trgovine in sodelovanja z Brusljem na področjih, kot so promet, okolje, raziskovanje in izobraževanje. "Cena", ki jo mora za to plačati, je spoštovanje ključnih politik EU, med drugim prostega gibanja in schengenskih odprtih mej. Pri tem je bilo sporočilo Švici vedno jasno: če se odloči, da odstopi od sporazuma glede prostega gibanja, odstopa tudi od donosnih trgovinskih sporazumov. Predlog za odstop od tega sporazuma prihaja od desne stranke Švicarska narodna stranka (SVP), sledil pa je referendumu, ki so ga imeli že leta 2014 – takrat so glasovali o kvotah za priseljence iz Evropske unije. Ta referendum je uspel za las – 50,33 odstotka ljudi je glasovalo za, 49,67 odstotka je reklo ne. Švicarska vlada je tako morala najti dogovor, ki bi ga Bruselj sprejel. Kompromis na koncu je bil: švicarski delodajalci morajo prioritetno izbirati delavce, ki imajo stalno bivališče v Švici, in sicer v sektorjih, kjer je brezposelnost že visoka. SVP je ta dogovor takrat označil za tako slabega, kot da ga ne bi bilo, zato zdaj želijo dokončno odstopiti od sporazuma.

icon-expand Plakat SVP, na katerem piše: 'Presežek škoduje Švici.' FOTO: AP

Thomas Aeschiiz SVP je prepričan, da bi jim odstop prinesel same prednosti, od "možnosti izbire najbolj kvalificiranih priseljencev do nižjih cen nepremičnin in nižjih najemnin". Ne boji se, da bo to pomenilo tudi izgubo trgovinskih dogovorov, rekoč, da bo to pomenilo samo, da bodo "Švicarji jedli manj francoskega sira in Francozi jedli manj švicarskega sira". Stefan Manser-Egliiz skupine Operacija Libero, ki je velika nasprotnica tega predloga stranke SVP, se boji ekonomskih posledic. Čeprav ima Švica trgovinske sporazume tudi z ZDA in Kitajsko, je ta z EU vreden več kot oba druga skupaj. Del predloga je tudi člen, ki vladi daje le eno leto od izglasovanega predloga do sprejetja zakona, pa če v tem času uspejo doseči kakšen nov sporazum z Brusljem ali ne. "To je kot tempirana bomba,"pravi Manser- Egli. Pol milijona Švicarjev sicer živi in dela drugje v Evropi. Carla Allenback, ki se je ravno vpisala na magisterij v Bruselj, za BBCpotoži: "Zdaj imam za študij in delo enake pravice kot državljani EU. Če sprejmemo ta predlog, bom te pravice izgubila."Podobno tudi Franz Muheim, dolgoletni profesor fizike delcev na univerzi v Edinburghu, ki meni, da je na kocki prihodnost Švice in dodaja: "Svet je šel naprej. Vsi smo Evropejci in živimo v Evropi, ne glede na to, od kod prihajamo."

icon-expand O predlogu bodo Švicarji glasovali ta konec tedna. FOTO: AP