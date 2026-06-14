Švicarji na referendum o omejitvi prebivalstva

Pobuda "Ne Švici z 10 milijoni! (Pobuda za trajnost)" poziva k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo deset milijonov.

V tej bogati alpski državi z 9,1 milijona prebivalcev tujci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predstavljajo več kot četrtino prebivalstva.

V skladu s predlogom bi morala vlada in parlament sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, zlasti glede azila in združevanja družin, če bo število prebivalcev s stalnim prebivališčem pred letom 2050 preseglo 9,5 milijona.

Če bo število prebivalcev pred letom 2050 preseglo deset milijonov, pa bi morala Švica v dveh letih odstopiti od mednarodnih sporazumov, ki prispevajo k rasti prebivalstva, vključno s tistim z EU, ki omogoča prosto gibanje ljudi.

Od uvedbe tega sporazuma leta 2002 se je švicarsko prebivalstvo po poročanju AFP povečalo za približno 1,7 milijona, predvsem zaradi priseljevanja.

Referendum je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka (SVP), največja stranka v državi. Pobudniki so v kampanji opozarjali na pomanjkanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem treba priseljevanje omejiti "na razumno raven".