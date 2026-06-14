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Švicarji na referendum o omejitvi prebivalstva

Zurich, 14. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Bern, Švica

Švicarji na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot deset milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU.

Pobuda "Ne Švici z 10 milijoni! (Pobuda za trajnost)" poziva k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo deset milijonov.

V tej bogati alpski državi z 9,1 milijona prebivalcev tujci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predstavljajo več kot četrtino prebivalstva.

V skladu s predlogom bi morala vlada in parlament sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, zlasti glede azila in združevanja družin, če bo število prebivalcev s stalnim prebivališčem pred letom 2050 preseglo 9,5 milijona.

Če bo število prebivalcev pred letom 2050 preseglo deset milijonov, pa bi morala Švica v dveh letih odstopiti od mednarodnih sporazumov, ki prispevajo k rasti prebivalstva, vključno s tistim z EU, ki omogoča prosto gibanje ljudi.

Od uvedbe tega sporazuma leta 2002 se je švicarsko prebivalstvo po poročanju AFP povečalo za približno 1,7 milijona, predvsem zaradi priseljevanja.

Referendum je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka (SVP), največja stranka v državi. Pobudniki so v kampanji opozarjali na pomanjkanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem treba priseljevanje omejiti "na razumno raven".

Referendum
Referendum
FOTO: Shutterstock

 Vendar pa se pobuda sooča s širokim nasprotovanjem v vladi, parlamentu in več sektorjih gospodarstva. Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje predloga ogrozilo nacionalno stabilnost ter škodovalo gospodarstvu in blaginji, pa tudi odnosom z EU, največjo trgovinsko partnerico države.

Švicarska zveza sindikatov in Švicarsko združenje delodajalcev prav tako nasprotujeta pobudi in opozarjata, da bi to podjetja in družbo prikrajšalo za delovno silo, ki jo nujno potrebujejo.

Zadnje javnomnenjske ankete kažejo na tesen izid, pri čemer nasprotovanje pobudi pridobiva podporo. Po anketi inštituta gfs.bern bi jo podprlo 45 odstotkov volivcev, proti jih je 52 odstotkov.

Švicarji danes glasujejo tudi o uvedbi strožjih pravil za uveljavljanje ugovora vesti vojaški službi.

Politična levica v državi je pozvala k referendumu proti novemu zakonu, katerega cilj je zmanjšati privlačnost in dostopnost civilnega služenja. Ob tem opozarja, da bi lahko ta zakon na koncu privedel do popolne odprave te alternativne možnosti opravljanja vojaške službe, ki je sedaj za vse polnoletne moške obvezna.

Od leta 1996 lahko sicer tisti, ki uveljavljajo ugovor vesti, namesto tega opravljajo civilno služenje.

Najnovejša javnomnenjska anketa gfs.bern je pokazala, da sta strani praktično izenačeni, saj je 48 odstotkov vprašanih naklonjenih večjim omejitvam za civilno služenje, medtem ko 46 odstotkov temu nasprotuje.

Švica prebivalstvo omejitev referendum

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KOMENTARJI9

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Špica
14. 06. 2026 08.17
to bi mogla narediti tudi Slovenija.
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0 0
smetilka
14. 06. 2026 08.16
svicarji bodo rekl samo 10 milijonov, nam pa pakt o migracijah. dobr, ni kej.
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0 0
JOSEPH HAYDN
14. 06. 2026 08.15
Bolj kot število je pomembna sestava
Odgovori
+4
4 0
ZeleniGuru
14. 06. 2026 08.13
Cimprej se mora to sprejet v vecini EU drzav. Za slovenijo recimo je tk ze prepozno. Tujci so jo ze unicli. Noben se noce prilagodit. Vsak hoce svoje obicaje in navade prinesti s seboj. Najbolj tukaj izstopajo bosanci. Zelo malo njih se dejansko hoce prilagodit. Vsi govorijo bosansko le malo pa se jih uci slovenscine. Pustimo otroke, ki se ucijo v soli pa se tam vsi vemo kaksno je stanje. Brez kulture, brez nekega reda z veliko povrsnostjo povsod. Tak da ja svicaji imajo prav ce nocejo unicene drzave.
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+5
5 0
Googlebot
14. 06. 2026 08.10
Ja švicarji pametno razmišljajo.
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+6
6 0
St. Gallen
14. 06. 2026 08.06
To sem vam ze pred casom pisal ..
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+7
7 0
Amenhotep
14. 06. 2026 08.00
Logično. Tudi EU bo morala sprejet omejitve.
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+7
9 2
Hugh_Mungus
14. 06. 2026 08.07
Ja, saj bi bilo prav, da za manj všečna dela (čiščenje, klavnice, gradbeništvo, smetarstvo...) poprime tudi kleno prebivalstvo kot si ti 👍
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-4
2 6
Žiga Habjan 1
14. 06. 2026 08.12
Hugh - se pravi ti zagovarjaš da se priseljence uporabi kot neke vrste sužnje za vsa dela ki so plačana čim manj kot se da? Tipična levica..
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+3
3 0
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