Švicarji na referendum o omejitvi števila prebivalcev

Švicarska vlada je po poročanju The Guardian razpisala referendum za 10. junij, na katerem bodo volivci odločali o pobudi "Ne 10-milijonski Švici", ki jo je vložila Švicarska ljudska stranka (SVP). Predlogu ostro nasprotujejo vlada, parlament in večina gospodarstva, saj bi lahko resno vplival na delovanje države in njene mednarodne povezave.

Pobuda predvideva, da bi oblast začela omejevati prihod novih prebivalcev že, če bi Švica presegla mejo 9,5 milijona ljudi. Ukrepi bi zajemali tudi zavračanje prosilcev za azil ter omejeno združevanje družin tujih prebivalcev. Če bi prebivalstvo doseglo 10 milijonov in se nato ne bi začelo zmanjševati, bi bila Švica prisiljena prekiniti sporazum o prostem gibanju oseb z EU.

Število prebivalcev v Švici je v zadnjem desetletju raslo bistveno hitreje kot v sosednjih državah, predvsem zaradi gospodarske privlačnosti države za tujo delovno silo, tako nizko- kot visokokvalificirano. Danes tujci predstavljajo približno četrtino prebivalstva. SVP trdi, da takšna rast povečuje pritisk na stanovanjski trg in javno infrastrukturo.