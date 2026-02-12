Naslovnica
Tujina

Švicarji na referendum o omejitvi števila prebivalcev

Zurich, 12. 02. 2026 16.38 pred 3 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Zürich, Švica

Švicarska ljudska stranka (SVP) je z referendumom 10. junija predlagala omejitev števila prebivalcev na največ 10 milijonov, sicer bi sledili strogi ukrepi za omejitev priseljevanja. Vlada in gospodarstvo temu nasprotujeta.

Švicarska vlada je po poročanju The Guardian razpisala referendum za 10. junij, na katerem bodo volivci odločali o pobudi "Ne 10-milijonski Švici", ki jo je vložila Švicarska ljudska stranka (SVP). Predlogu ostro nasprotujejo vlada, parlament in večina gospodarstva, saj bi lahko resno vplival na delovanje države in njene mednarodne povezave.

Pobuda predvideva, da bi oblast začela omejevati prihod novih prebivalcev že, če bi Švica presegla mejo 9,5 milijona ljudi. Ukrepi bi zajemali tudi zavračanje prosilcev za azil ter omejeno združevanje družin tujih prebivalcev. Če bi prebivalstvo doseglo 10 milijonov in se nato ne bi začelo zmanjševati, bi bila Švica prisiljena prekiniti sporazum o prostem gibanju oseb z EU.

Število prebivalcev v Švici je v zadnjem desetletju raslo bistveno hitreje kot v sosednjih državah, predvsem zaradi gospodarske privlačnosti države za tujo delovno silo, tako nizko- kot visokokvalificirano. Danes tujci predstavljajo približno četrtino prebivalstva. SVP trdi, da takšna rast povečuje pritisk na stanovanjski trg in javno infrastrukturo.

Ljudje
Ljudje
FOTO: Shutterstock

Stranka, ki že več desetletij močno vpliva na državo, je znana po ostri protimigracijski retoriki. Čeprav so njeni radikalnejši predlogi v preteklosti pogosto propadli na referendumih, zadnje ankete kažejo presenetljivo visoko podporo tej pobudi, kar odraža razdeljenost družbe glede odprtosti države.

Nasprotniki opozarjajo, da bi omejevanje prebivalstva ogrozilo ključne sporazume z Evropsko unijo, kamor Švica izvozi približno polovico svojega blaga. Velika podjetja in poslovna združenja svarijo, da bi pomanjkanje tujih delavcev prisililo podjetja k selitvi v tujino, kar bi zmanjšalo davčne prihodke in ogrozilo javne storitve.

Gospodarske organizacije pa poudarjajo, da bo prihodnja rast prebivalstva v veliki meri posledica naravnega prirasta in daljše življenjske dobe, ne zgolj priseljevanja.

Švica referendum prebivalstvo omejitve SVP
