Švica trenutno ne izvaža orožja v države, vpletene v oborožene spopade, hkrati pa vztraja, da mora biti obveščena, če kateri od kupcev želi orožje švicarske proizvodnje posredovati v drugo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Parlament je konec lanskega leta sprejel spremembe zakona, s katerim je te omejitve omilil. Vladi bi v izjemnih okoliščinah dovolil odstopanje od izvoznih meril za izdajo dovoljenj, za kupce pa v določenih primerih odpravil obveznost pridobitve švicarskega soglasja za nadaljnji izvoz orožja v tretje države.
Razpis referenduma so dosegle levičarske stranke in nevladne organizacije, poroča AFP. Trdijo, da spremembe zakona ogrožajo švicarsko nevtralnost in da bi orožje lahko končalo v rokah nedemokratičnih režimov, terorističnih skupin in na vojnih območjih. Stranka Zelenih meni, da od tega ne bosta imeli koristi niti Švica niti Ukrajina, temveč le orožarska industrija.
Zagovorniki, med katerimi so sredinske in desničarske stranke, trdijo, da je reforma nujna za ohranitev konkurenčnosti švicarske orožarske industrije.
Odmevno razkritje: 10.000 nabojev končalo v rokah ruskih vojakov
Javnomnenjske raziskave kažejo na tesen izid. Tri raziskave, objavljene 18. novembra, kažejo, da so zagovorniki sprememb zakona v rahli prednosti, pri čemer so nekateri volivci še vedno neodločeni, poroča AFP.
Pred referendumom v Švici sicer odmeva tudi razkritje medijev, da je 110.000 nabojev za ostrostrelske puške švicarskega podjetja SwissP končalo v rokah ruskih vojakov. Ključno vlogo pri tem naj bi odigralo slovensko podjetje 365 Plus Gašperja Heybala, ki se je zato znašel pod drobnogledom FBI.
Kot je poročala TV Slovenija, je Heybal kot direktor prodaje podjetja 365 Plus poskrbel, da so naboje izvozili v Kirgizijo, čeprav se je zavezal, da kupuje za slovenski prostor.
Švica dvajseta največja izvoznica orožja na svetu
Po ocenah Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) je bila Švica med letoma 2021 in 2025 dvajseta največja izvoznica orožja na svetu, z 0,3-odstotnim deležem na svetovnem trgu.
Po dveh letih upadanja se je švicarski izvoz orožja lani povečal za 43 odstotkov, na 948,2 milijona frankov (približno milijardo evrov) - predvsem zaradi dobav streliva, oklepnih vozil in rezervnih delov v sosednjo Nemčijo.
Švicarji bodo danes med drugim odločali tudi o omejitvi uporabe pirotehničnih sredstev. Pobudniki predloga si prizadevajo za prepoved prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov za zasebno rabo. Kantoni pa bi lahko odobrili izjeme za dogodke širšega regionalnega pomena, poroča švicarski portal News.
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