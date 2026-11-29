Švica trenutno ne izvaža orožja v države, vpletene v oborožene spopade, hkrati pa vztraja, da mora biti obveščena, če kateri od kupcev želi orožje švicarske proizvodnje posredovati v drugo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Parlament je konec lanskega leta sprejel spremembe zakona, s katerim je te omejitve omilil. Vladi bi v izjemnih okoliščinah dovolil odstopanje od izvoznih meril za izdajo dovoljenj, za kupce pa v določenih primerih odpravil obveznost pridobitve švicarskega soglasja za nadaljnji izvoz orožja v tretje države.

Razpis referenduma so dosegle levičarske stranke in nevladne organizacije, poroča AFP. Trdijo, da spremembe zakona ogrožajo švicarsko nevtralnost in da bi orožje lahko končalo v rokah nedemokratičnih režimov, terorističnih skupin in na vojnih območjih. Stranka Zelenih meni, da od tega ne bosta imeli koristi niti Švica niti Ukrajina, temveč le orožarska industrija.

Zagovorniki, med katerimi so sredinske in desničarske stranke, trdijo, da je reforma nujna za ohranitev konkurenčnosti švicarske orožarske industrije.