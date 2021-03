Švicarji na referendumu odločajo o prepovedi burk

12 let po tem, ko so prepovedali gradnjo minaretov, bodo Švicarji na referendumu odločili, ali naj bodo pokrivala, ki zakrivajo obraz, v javnosti prepovedana. Javnomnenjske raziskave napovedujejo večino v prid prepovedi, a se je ta do konca februarja skrčila na le dve odstotni točki. Burke in nikabi so sicer v Švici izjemno redki.

Pobudniki referenduma so aktivisti, ki so blizu desno usmerjeni, populistični Švicarski ljudski stranki (SVP). Leta 2017 jim je uspelo v podporo referendumu zbrati zahtevanih najmanj 100.000 podpisov. Če bo njihov predlog izglasovan, bo imela Švica po novem v svoji ustavi člen, ki bo prepovedoval nošnjo pokrival, ki zakrivajo celoten obraz, v javnosti - tako npr. v trgovinah kot na sprehodu v naravi. Obstajalo bo sicer nekaj izjem, na primer prostori, kjer poteka bogoslužje. Pokrivala muslimanskih žensk, kot so burke in nikabi, pri katerih oči sicer niso zakrite, v sami referendumski pobudi oziroma vprašanju sploh niso izrecno omenjeni, a referendumska kampanja je nedvoumno pokazala, za kaj v resnici gre, med drugim poroča švicarski Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Pobudniki med drugim izpostavljajo, da gre za pomemben korak v boju proti islamizaciji države in za pravice žensk, medtem ko nasprotniki vztrajajo, da gre za islamofobno, seksistično ter nepotrebno pobudo. V dveh švicarskih kantonih je sicer nošnja burk in nikabov že prepovedana, po novem pa bi ta veljala za vso državo. Švicarski parlament in vlada splošni prepovedi nasprotujeta. Namesto tega sta pripravila svoj predlog, po katerem bi morali ljudje svoj obraz odkriti pred predstavniki organov oblasti, če je to potrebno za identifikacijo. Gre za t. i. protipredlog, ki bi v primeru, da volivci predlagano prepoved danes zavrnejo, avtomatično stopil v veljavo. Je pa o njem mogoče kasnejše odločanje na referendumu. Švicarski volivci sicer danes odločajo o še dveh zadevah: uvedbi prostovoljne elektronske identifikacije E-ID za preverjanje identitete na internetu ter gospodarskemu sporazumu z Indonezijo.