Švicarji na volišča: odmik od 'zelenega vala' in še večji premik v desno

SVP je v volilni kampanji v ospredje postavila temo migracij s plakati z gesli proti priseljencem in pozivi k zaprtju švicarskih meja ter mobilizaciji vojske. V kampanji so tako izkoristili poročila lokalnih medijev o kriminalnih dejanjih, ki so jih povezali z migranti.

Sicer so bili med pomembnimi temami tokratne volilne kampanje tudi visoki življenjski stroški, saj so inflacija in vse višji izdatki za zdravstveno zavarovanje Švicarje udarili po žepu. Te teme so tokrat zasenčile podnebne spremembe, ki so leta 2019 prispevale k velikemu volilnemu uspehu obeh zelenih strank.

Pričakovati je sicer, da številni Švicarji ne bodo volili. Udeležba na splošnih volitvah je v alpski državi običajno okoli 45-odstotna.

Populistična stranka SVP bi lahko dobila okoli 28 odstotkov glasov, socialdemokrati (SP) bi lahko prejeli približno 18 odstotkov, medtem ko bi Zeleni in Zeleni liberalci, ki so pred štirimi leti ustvarili dobre rezultate, tokrat lahko izgubili nekaj odstotkov podpore. Švicarsko volilno telo se tako premika vse bolj v desno in odmika od "zelenega vala", ki je zaznamoval volitve leta 2019.

Pred novoizvoljeno vlado so težke naloge: ohraniti švicarsko nevtralnost v času, ko v Evropi in na Bližnjem vzhodu divjata vojni; povrniti zaupanje v bančni sistem po reševanju ene od njihovih največjih institucij; izboljšanje odnosov z Evropsko unijo in zmanjševanje stroškov zdravstva.