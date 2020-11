Švicarji zavrnili pobudo glede prepovedi financiranja orožarskih podjetij

V skladu s pobudo narodna banka, ustanove in pokojninski skladi ne bi smeli investirati v podjetja, ki več kot pet odstotkov prometa ustvarijo s prodajo proizvodov za vojna območja.

Švicarji so odločali tudi o družbeni odgovornosti podjetij. Izid referenduma o tem vprašanju glede na prve projekcije kmalu pa zaprtju volišč ostaja povsem odprt. Tako tabor zagovornikov kot tudi nasprotnikov sta povsem izenačena, je še sporočilgfs.bern.

Čeprav je bila v tednih pred referendumom večina volivcev naklonjena večji odgovornosti podjetij v tujini, projekcije kažejo, da tako podpora kot tudi nasprotovanje temu vprašanju znašata 50 odstotkov.

Zagovorniki pobude so si prizadevali za to, da bi švicarska podjetja mednarodno priznane človekove pravice in okoljske standarde spoštovala tudi v tujini. V primeru kršitev bi se morala podjetja zagovarjati pred sodiščem.