Švicarka vklesala črko na zid Koloseja, šolar poškodoval zidake

Nemškega šolarja, ki je bil v spremstvu učiteljice, pa so karabinjerji obravnavali, ker je s praskanjem po steni Koloseja poškodoval del zidaka, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Konec junija se je zgodil podoben incident, ko je angleški turist v steno Koloseja vklesal svoje ime in ime svojega dekleta. Zaradi vandalizma jim po navedbah Anse grozi najmanj 15.000 evrov kazni in do pet let zapora.