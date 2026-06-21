Švicarsko razkošje za pogajalce: alpski spa, heliport in golf igrišče

Letovišče s hotelom, ki so ga odprli že leta 1873, se nahaja na pobočju nad Luzernskim jezerom. Poti do letovišča je več. Gostje lahko prečkajo jezero s katamaranom, vožnja traja približno 25 minut, nato se z vzpenjačo vzpnejo do kompleksa, kjer je tudi pristajalna ploščad za helikopterje. Ena od možnosti je tudi pristanek na bližnjem letališču v Buochsu.
Posestvo s 360 ključi ima tri hotele in več apartmajev. Med intenzivnimi pogovori se bodo lahko pogajalci tudi sprostili, nenazadnje je alpski spa na več tisoč kvadratnih metrov površine največji hotelski spa v Evropi. Vključuje pet bazenov, tudi enega zunanjega, ima notranji plavalni bazen, bazene za potop s hladno ali vročo vodo, pa štiri savne in sobe za tretmaje.
Na prostem so še golf in teniško igrišče ter igrišča za pickleball - šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Ob letovišču je tudi najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi.
Na visoki ravni bo seveda tudi kulinarika. Gostje bodo lahko poskušali lokalne švicarske jedi, za iransko delegacijo pa so v eni od hotelskih restavracij zagotovili tudi perzijsko kuhinjo, navaja Euronews.
V Bürgenstock so bile nazadnje vse svetovne oči uprte pred dvema letoma, ko je tam potekal dvodnevni mirovni vrh o Ukrajini.
Bürgenstock Resort Lake Lucerne je sicer v lasti podjetja Katara Hospitality, ki je del Qatar Investment Authority in je v državni lasti Katarja. Koncept izvira iz Dohe, kjer imajo tri lokacije, vključno s Souq Waqif.