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Švicarsko razkošje za pogajalce: alpski spa, heliport in golf igrišče

Luzern, 21. 06. 2026 13.44 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L.
Bürgenstock Resort

V Švici so se začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Lokacija ob Luzernskem jezeru ni izbrana po naključju, saj Bürgenstock Resort velja za ultra luksuzno gorsko zatočišče na varni lokaciji, saj je območje mogoče relativno enostavno zapreti. Sprti strani se bosta pogajali v enem najrazkošnejših kompleksov na svetu, ki se razprostira na več kot 60 hektarjih.

Letovišče s hotelom, ki so ga odprli že leta 1873, se nahaja na pobočju nad Luzernskim jezerom. Poti do letovišča je več. Gostje lahko prečkajo jezero s katamaranom, vožnja traja približno 25 minut, nato se z vzpenjačo vzpnejo do kompleksa, kjer je tudi pristajalna ploščad za helikopterje. Ena od možnosti je tudi pristanek na bližnjem letališču v Buochsu.

Posestvo s 360 ključi ima tri hotele in več apartmajev. Med intenzivnimi pogovori se bodo lahko pogajalci tudi sprostili, nenazadnje je alpski spa na več tisoč kvadratnih metrov površine največji hotelski spa v Evropi. Vključuje pet bazenov, tudi enega zunanjega, ima notranji plavalni bazen, bazene za potop s hladno ali vročo vodo, pa štiri savne in sobe za tretmaje.

Na prostem so še golf in teniško igrišče ter igrišča za pickleball - šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Ob letovišču je tudi najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi.

Najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi.
Najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi.
FOTO: Profimedia

Na visoki ravni bo seveda tudi kulinarika. Gostje bodo lahko poskušali lokalne švicarske jedi, za iransko delegacijo pa so v eni od hotelskih restavracij zagotovili tudi perzijsko kuhinjo, navaja Euronews.

V Bürgenstock so bile nazadnje vse svetovne oči uprte pred dvema letoma, ko je tam potekal dvodnevni mirovni vrh o Ukrajini.

Bürgenstock Resort Lake Lucerne je sicer v lasti podjetja Katara Hospitality, ki je del Qatar Investment Authority in je v državni lasti Katarja. Koncept izvira iz Dohe, kjer imajo tri lokacije, vključno s Souq Waqif.

švica Bürgenstock pogajanja vojna zda iran

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