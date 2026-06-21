Švicarsko razkošje za pogajalce: alpski spa, heliport in golf igrišče

Letovišče s hotelom, ki so ga odprli že leta 1873, se nahaja na pobočju nad Luzernskim jezerom. Poti do letovišča je več. Gostje lahko prečkajo jezero s katamaranom, vožnja traja približno 25 minut, nato se z vzpenjačo vzpnejo do kompleksa, kjer je tudi pristajalna ploščad za helikopterje. Ena od možnosti je tudi pristanek na bližnjem letališču v Buochsu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Luksuzno letovišče Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. AP

Bürgenstock Resort Profimedia

Bürgenstock Resort Profimedia

Luksuzno letovišče Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. AP

Bürgenstock Resort - prihod s katamaranom Profimedia









Posestvo s 360 ključi ima tri hotele in več apartmajev. Med intenzivnimi pogovori se bodo lahko pogajalci tudi sprostili, nenazadnje je alpski spa na več tisoč kvadratnih metrov površine največji hotelski spa v Evropi. Vključuje pet bazenov, tudi enega zunanjega, ima notranji plavalni bazen, bazene za potop s hladno ali vročo vodo, pa štiri savne in sobe za tretmaje. Na prostem so še golf in teniško igrišče ter igrišča za pickleball - šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Ob letovišču je tudi najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi.

Najvišje prostostoječe dvigalo na prostem v Evropi. FOTO: Profimedia

Na visoki ravni bo seveda tudi kulinarika. Gostje bodo lahko poskušali lokalne švicarske jedi, za iransko delegacijo pa so v eni od hotelskih restavracij zagotovili tudi perzijsko kuhinjo, navaja Euronews. V Bürgenstock so bile nazadnje vse svetovne oči uprte pred dvema letoma, ko je tam potekal dvodnevni mirovni vrh o Ukrajini.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu Profimedia

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu Profimedia

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu Profimedia

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu AP

















