Švicarska banka naj bi prikrivala informacije o bančnih računih nacistov

Mlado dekle je peljalo po cesti v snežnem viharju. Vedno več snega je bilo na cesti in takrat se je spomnila očetovih besed: »Če bo močno snežilo počakaj, da pride snežni plug, nato pa vozi za njim!« Dekle je ob robu ceste počakalo snežni plug in pričelo voziti za njim. Čez kakšno urico je voznik snežnega pluga izstopil iz vozila in pristopil k dekletu ter vprašal: »Zakaj pa mi sledite ves čas?« »Veste, moj oče mi je svetoval naj vozim za plugom, če bo močno snežilo.« »No, prav!« je rekel voznik snežnega pluga. »Ta parkirni prostor sem očistil, zdaj pa se zapeljiva na naslednjega!«