Švicarski gorski prelaz bo do konca poletja izgubil vse ledenike

Debela plast ledu, ki je stoletja prekrivala švicarski gorski prelaz, se bo po navedbah lokalnega smučišča popolnoma stopila v nekaj tednih. Švicarski gorski prelaz so letos močno prizadeli vročinski valovi, ki so katastrofalni za alpske ledenike, ki se pospešeno talijo. Prelaz med Scex Rougeom in Tsanfleuronom je bil zaledenel vsaj od rimske dobe. Ko pa sta se zaradi suhe zime oba ledenika umaknila, se je začela pojavljati gola skala grebena med obema – in pred koncem poletja naj bi ostala popolnoma brez ledu.

"V nekaj tednih bo prelaz v celoti brez ledu," je sporočilo smučišče Glacier 3000. Medtem ko je bil led leta 2012 debel približno 15 metrov, se bodo tla pod njim "popolnoma ponovno pojavila do konca septembra" Smučarji so lahko drseli po vrhu z enega ledenika na drugega. Zdaj pa je med njima nastal skalni pas, na katerem je ostal le še zadnji košček ledu.

Greben je na nadmorski višini 2800 metrov v smučarski domeni Glacier 3000 in dejansko označuje mejo med kantonoma Vaud in Valais v zahodni Švici.

Glaciolog Mauro Fischer, raziskovalec na Univerzi v Bernu, je dejal, da bo izguba debeline ledenikov v regiji letos v povprečju trikrat večja kot v zadnjih 10 poletjih.

Ledeniki, ki se talijo pa v Švici pa vodijo tudi v nove geopolitične izzive. Umikajoči se ledeniki, ki se krčijo hitreje kot prej, na novo določajo meje med Švico in Italijo. Na primer, taljenje snega in ledu na slovitem Matterhornu in okoli njega, ki prečka obe državi, dobesedno premika meje.

Naraščajoče temperature na Zemlji so bile nedvomno odgovorne za taljenje ledenikov skozi zgodovino. Taljenje ledenikov, pojav, ki se je okrepil v 20. stoletju, pušča naš planet brez ledu. Človekova dejavnost je glavni krivec za izpuste ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Gladina morja in globalna stabilnost sta odvisni od tega, kako se razvijajo te velike mase rekristaliziranega snega.