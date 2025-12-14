Svetli način
Tujina

Švicarsko mestece, kjer lahko (skoraj) vse plačate z bitcoinom

Lugano , 14. 12. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
Švicarski Lugano naslovnice svetovnih medijev polni zaradi odločitve, da bodo številne trgovine in restavracije v mestu odslej sprejemale bitcoine. Tako lahko kavo ali rogljiček za zajtrk odslej plačate kar z valuto, ki ji kriptonavdušenci radi rečejo tudi digitalno zlato.

Čeprav je bitcoin za večino kupcev naložba, si bi kdo od tistih, ki ga imajo, morda želel z njim plačevati za stvari v trgovinah. Švicarski Lugano stavi na takšne kupce, zato so se odločili ponuditi to možnost. A kako je videti plačevanje z najbolj prepoznavno kriptovaluto? 

Lugano
Lugano FOTO: Shutterstock

Kot piše BBC, imajo lokali in restavracije, ki ponujajo plačevanje z bitcoinom, poseben terminal, podoben tistemu za kartice. Naprave so lokalnim restavracijam brezplačno razdelile mestne oblasti, ki podpirajo takšen način razvoja. Kupec izbrani izdelek plača brezstično z bitcoin denarnico na njegovem mobilnem telefonu.

Čeprav lahko v mestu še vedno vse plačate s švicarskimi franki, je 350 trgovin in restavracij razširilo možnosti plačevanja. Prav tako lahko z bitcoini tamkajšnji prebivalci plačajo za nekatere storitve, kot je denimo vrtec. BBCjev novinar se je pogovarjal s Francozom, ki je velik navdušenec bitcoina. Povedal je, da mu je pri plačevanju z bitcoini najbolj všeč občutek svobode, ki ga ima, ko plačuje z njim. Meni, da pri tem ni odvisen od finančnega sistema oziroma dodatnega posrednika.

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

A vsi niso navdušeni nad bitocinom. V mestu namreč stoji kip, ki predstavlja Satoshija Nakamoto. To je psevdonim, pod katerim je znan izumitelj bitcoina. Avgusta so nezanci povsem uničili skulpturo in jo odvrgli v jezero Lugano.

