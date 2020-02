Svizec napoveduje zgodnjo pomlad

Najbolj znani svizec na svetu je znova razkril svojo – že 134. po vrsti – vremensko napoved. Ko je pokukal iz brloga, pri tem ni videl svoje sence, to pa po prepričanju Američanov pomeni, da jih čaka zgodnja pomlad. A vremenoslovci poudarjajo, da je svizec v zadnjem desetletju večkrat zgrešil.

Slavni svizec je napovedal zgodnjo pomlad v ZDA. FOTO: AP

Na tisoče ljudi se je danes zbrala v kraju Punxsutawney v Pensilvaniji, kjer so čakali na to, da se je slavni svizec prikazal iz svojega skrivališča. Američani namreč verjamejo, da lahko s pomočjo malega glodavca na svižčev dan, 2. februarja, napovejo, ali jih čaka zgodnja pomlad ali pa še šest tednov zime. Svizec Phil se je iz svojega brloga danes prikazal ob 7.25 in pri tem ni zagledal svoje sence. To naj bi pomenilo, da je na poti zgodnja pomlad. “Moja napoved na dan, ki je palindrom, bo nekatere razveselila, drugi pa bodo stokali. Upam pa, da se vam bo zdelo koristno, kajti ni bilo moje sence, pomlad bo zgodnja, to je gotovo,” je prebral napoved eden od skrbnikov slavnega svizca. Po starodavnem prepričanju se svizec iz svojega brloga po zimski hibernaciji pojavi ravno 2. februarja, ki mu zato pravijo svižčev dan. Če pri izhodu iz brloga zagleda svojo senco zaradi jasnega vremena in se vrne nazaj, naj bi to v svižčevem jeziku pomenilo, da sledi še šest tednov zime. V primeru, da ne vidi lastne sence, ker je vreme oblačno, pa naj bi v ZDA kmalu prišla pomlad. Ameriški gozdni svizec v naravi živi le okoli šest let, v ujetništvu pa lahko dočaka do 14 let.

Dogodek si vsako leto ogleda na tisoče ljudi. FOTO: AP

Ta ameriški običaj je postal svetovno znan po tem, ko so leta 1993 posneli holivudski film Svižčev dan (Groundhog Day). Nenavadno napovedovanje vreme sicer poteka že 134 let in več kot 100-krat je svizec napovedal dolgo zimo. A njegove napovedi se niso vedno uresničile. Denimo, v zadnjem desetletju je Phil kar sedemkrat napovedal dolgo zimo in samo trikrat zgodnjo pomlad. Le 40 odstotkov njegovih napovedi je bilo pravilnih, ugotavljajo v ameriški službi za oceane in atmosfero in dodajajo, da je to dokaz, da svizec ne zna napovedovati vremena. “Več sreče bi imeli, če bi se glede tega, kakšna bosta februar in marec odločali z metanjem kovanca,” pravi meteorolog ameriške televizije CNN Judson Jones.

Svizec Phil je najbolj znani pripadnik svoje vrste na svetu. FOTO: AP