Svoboda govora: podpora Izraelu dovoljena, Palestini ne?

Pred sobotnim protestom v Londonu je voznik londonske podzemne železnice po zvočniku spodbujal protestnike in izrazil podporo Palestini. Oblasti so uvedle preiskavo, vozniku pa grozijo sankcije. V Franciji in Nemčiji so proteste v podporo Palestini prepovedali, v Berlinu so celo razmišljali o prepovedi palestinske rute v šolah. "Podpora Palestini se postopoma kriminalizira," opozarjajo v britanski nevladni organizaciji. Je ogrožena svoboda izražanja?

Pred sobotnim protestom v podporo Palestincem v Gazi je voznik vlaka na londonski podzemni železnici izrazil svojo podporo protestu. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavili posnetki, ki so jih naredili potniki na omenjenem vlaku. Na njih je slišati, kako voznik po zvočniku zakliče "free, free", potniki pa mu odgovarjajo "Palestine" – kar je znan slogan protestnikov v podporo Palestini ("svoboda Palestini"). "Upam, da boste imeli lep dan. Pazite nase in molite za vse tiste ljudi," je še dejal voznik, ki je povedal, da je tudi sam želel na proteste, a ni dobil prostega dne. Mirnih protestov v Londonu se je udeležilo okoli 100.000 ljudi, ki so se sprehodili po središču britanske prestolnice in zahtevali takojšnjo ustavitev obstreljevanja.

Številni Britanci so pozdravili voznikovo gesto, po drugi strani pa je dogodek povzročil nemalo razburjenja. Nekateri so na družbenih omrežjih celo pozvali, da bi morale britanske železnice voznika odpustiti. Britanska prometna policija (BTP) je po poročanju londonskega The Evening Standard sprožila preiskavo dogodka. "BTP sodeluje s Transport for London pri preiskavi te zadeve," so potrdili.

Voznika je kritiziral tudi torijski minister za London Paul Scully, češ da bi se moralo osebje osredotočiti na svoje delo, ki je, kako potnike varno pripeljati od točke A do točke B. Opozoril je tudi pred netenjem napetosti v prestolnici. "V času, ko ni dovolj poudarka na razlikah med grozljivimi terorističnimi napadi Hamasa in legitimno zaskrbljenostjo za Palestince v Gazi, je zelo pomembno, da Londončani ne spodbujajo napetosti v naši prestolnici, kjer Judje živijo mirno ob muslimanih," je dejal Scully. Dodal je, da so informirani protesti dobrodošli in lahko povzročijo spremembe. "Vendar sledenje trendom lahko povzroči razdore in strah v skupnostih, kar poveča ogroženost varnosti za nekatere potnike, ki potujejo v teh množicah," je dodal.

Ignoriranje palestinskih žrtev Številni Britanci, ki se ne strinjajo z izraelskimi napadi na Gazo, v katerih je bilo v zadnjih dveh tednih ubitih več kot 4300 ljudi, večinoma civilistov, pa opozarjajo na zaskrbljujočo slepo podporo, ki jo je izraelski vladi izrekel britanski premier Rishi Sunak. Svoje ogorčenje mnogi izražajo tudi na omrežju X pod ključnikom #notinmyname ("ne v mojem imenu"). Da britanska vlada ignorira palestinske žrtve in še spodbuja izraelske napade, je pred dnevi opozoril tudi britanski Amnesty International: "Dejstvo, da premier ne omenja palestinskih civilistov, ki so bili ubiti med izraelskimi zračnimi napadi, ali v svoje govore ne vključi kakršnega koli poziva vsem stranem v konfliktu, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, je zelo zaskrbljujoče."

Britanska vlada opozarja, da je treba preprečiti porast antisemitizma. Podatki pa kažejo, da od začetka terorističnega napada Hamasa na Izrael in posledičnega izraelskega odgovora nanj z vsakodnevnim bombardiranjem Gaze v Združenem kraljestvu veliko močneje narašča islamofobija. Število antisemitskih kaznivih dejanj se je namreč ta mesec v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 1,35 odstotka, medtem ko so se islamofobna kazniva dejanja povečala za 140 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča The Evening Standard.

In medtem ko so številne spomenike in vladne zgradbe po Evropi, tudi vladno palačo na Downing Street 10 v Londonu, prejšnji teden razsvetljevale luči v barvah izraelske zastave, pa bi britanska notranja ministrica Suella Braverman najraje prepovedala palestinsko zastavo. Pred dnevi je v pismu vodjem policije v Angliji in Walesu zapisala, da bi lahko bilo mahanje s palestinsko zastavo ali vzklikanje gesel, ki promovirajo svobodo Arabcem v regiji, kaznivo dejanje. S tem je močno posegla v svobodo izražanja, opozarjajo kritiki. Londonski politični aktivist Alec Turner jo je zaradi "sovražnega govora, groženj in ustrahovanja", usmerjenih proti propalestinskim protestnikom, prijavil londonski metropolitanski policiji. A ga je ta pozneje obvestila, da so se odločili, da ne vidijo razlogov za preiskavo, saj da ne gre za kaznivo dejanje. Kot je Turner pojasnil za turško tiskovno agencijo Anadolu, se je udeležil enega prvih protestov pred izraelsko ambasado 9. oktobra. "Odgovor notranje ministrice na te demonstracije je bil, da bi morala policija preiskovati ljudi, ki so mahali s palestinsko zastavo, češ da s tem poveličujejo terorizem in podpirajo Hamas. Ker sem bil na tem protestu, sem si mislil, 'okej, izbiraš mene, gledaš mene, gledaš vse nas'," je dejal Turner, ki je ogorčen nad tem, da se protestnike skuša prikazati kot podpornike terorizma. To, da notranja ministrica njega in vse ostale protestnike označuje za častilce terorizma, je po njegovem mnenju sovražni govor.

Je pod vprašajem pravica do izražanja? Zaradi vojne med Izraelom in Hamasom se v zadnjih tednih vrstijo protesti po svetu, tudi v Evropi. Protestniki, ki se zavzemajo za prekinitev ognja in podporo Palestini, so pogosto tarča kritik različnih vlad in politikov. "Po vsej celini vidimo zatiranje palestinskega aktivizma brez primere," je za revijo Time povedal Anas Mustapha iz britanske nevladne organizacije CAGE. Opozoril je, da se "podpora Palestini postopoma kriminalizira".

Zaradi omejevanja izražanja podpore Palestincem v zahodnih državah so zazvonili vsi alarmi pri organizacijah, ki delujejo na področju človekovih pravic. Te pravijo, da imajo vlade mednarodno obveznost, da zaščitijo svobodo izražanja in zbiranja, ne pa da uvajajo splošne, preventivne prepovedi. Esther Major, namestnica direktorja za raziskave v Evropi pri Amnesty International, je po poročanju revije Time evropske vlade pozvala, naj zaščitijo in vsakomur omogočijo pravico do izražanja in mirnega zbiranja. Poudarila je, da uničujoče posledice vojne "razumljivo motivirajo veliko ljudi v Evropi, da protestirajo za pravice Palestincev". A prav nasprotno počnejo številne vlade, ki vse bolj omejujejo pravico do protesta.

V Berlinu, kjer je doma ena največjih palestinskih skupnosti v Evropi, je policija poostrila varnost in s polno silo zatrla propalestinske proteste. Številni Palestinci pravijo, da so označeni za Hamasove privržence, če samo govorijo proti Izraelu. Kljub prepovedi protestov v Nemčiji se v prestolnici in nekaterih drugih krajih protestniki vseeno zbirajo in pozivajo k prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu. Od uvedbe prepovedi je sicer berlinska policija odobrila dva protesta v podporo Palestincem, ki sta bila v obliki tihega bdenja. Nemci so do nasprotovanja Izraelu še posebej občutljivi zaradi krvavega madeža med drugo svetovno vojno. "Zaradi naše zgodovine, naše odgovornosti za holokavst, je naša dolžnost, da se v vsakem trenutku zavzemamo za obstoj in varnost Izraela," je nemške poslance spomnil Olaf Scholz.

Omejevanje svobode izražanja druge – torej neizraelske – strani pa je šlo celo tako daleč, da so berlinske oblasti razmišljale o tem, da bi šolarjem in študentom prepovedale nošenje palestinskega šala in uporabo nalepk z napisom "Svoboda Palestini". Popolno prepoved protestov v podporo Palestini so uvedli tudi v Franciji. Tamkajšnji notranji minister Gerald Daramanin je dejal, da je treba "propalestinske demonstracije prepovedati, ker bi lahko povzročile motnje v javnem redu". Od 7. oktobra so v Franciji prepovedali devet napovedanih protestov, v povezavi s protesti pa so izdali 752 glob in aretirali 43 ljudi, je poročal Reuters. Kljub prepovedi so protestniki tudi danes odšli na ulice Pariza v podporo Palestini.

Ne le v evropskih državah, tudi v ZDA se vrstijo množični protesti – tako v podporo Palestini kot Izraelu. V sredo je kongresna policija aretirala okoli 300 judovskih protestnikov, ki so protestirali pred kongresno stavbo, nato pa vstopili celo v samo stavbo v Washingtonu. Protest je organizirala protisionistična judovska organizacija Judovski glas za mir, ki prav tako nasprotuje izraelski okupacijski politiki.