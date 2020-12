Svoboda za nove goljufije: bosanski podjetnik, vpleten v prevaro z maskami

Center za preiskovalno novinarstvo (CIN) iz Sarajeva poroča o bosanskemu podjetniku Seadu Žilu, ki se je marca letos znašel v središču pozornosti slovenskih medijev zaradi vpletenosti v prevaro z maskami. Kar trije milijoni mask bi morali prispeti iz Španije, a jih ni bilo od nikoder.

Seada Žila, direktorja podjetja Windsor Group, ki se rad predstavlja kot uspešen poslovnež, so sodišča v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem že večkrat obsodila na zaporno kazen zaradi goljufij in utaje davkov. Dve zaporni kazni v višini šestih in 12 mesecev pa je odslužil kar s plačilom 54.000 KM oziroma okoli 27.934 evrov. Kupljeno svobodo pa je nato izkoristil za nove prevare v vrednosti 260.000 bosanskih mark ali 133.267 evrov. Oškodoval je podjetja in posameznike, in sicer tako, da jim je ponujal usluge in dobrine, ki jih nikoli ni dostavil.