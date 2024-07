Svoboda za 'privlačnega' morilca? Povozil jo je, dokler ni 'bila videti kot špaget'

Ženske pošiljajo pisma sodniku na Floridi, v katerih ga rotijo, naj prizanese življenje močno potetoviranemu obsojenemu morilcu, ki je leta 2019 brutalno umoril dve ženski.

30-letni Wade Wilson, je bil prejšnji mesec spoznan za krivega umora Kristine Melton in Diane Ruiz.

Njegov zločin je srhljiv. Wilson naj bi se sprl z dekletom in se odpravil v bar. Tam je spoznal Meltonovo, s katero sta se odpravila k njej domov. Tam jo je zadavil. Potem ji je ukradel avto. Ruizova pa je bila na poti na delo, ko ji je ustavil Wilson in jo vprašal za pot. Sedla je v njegov avto, kjer jo je napadel, davil, ker pa je bila še vedno živa, jo je nato povozil -"dokler ni izgledala kot špaget".

Potem je poklical očeta in se mu "pohvalil" o svojih dejanjih v zadnjih urah. Oče je poklical policijo.

Porota v okrožju Lee na Floridi ga je brez težav spoznala za krivega obeh umorov in glasovala za smrtno kazen. A zadnjo besedo ima sodnik Nicholas R. Thompson, ki je kmalu postal tarča žensk, ki v Wilsonu vidijo osebo, ki ne obstaja.

V pismih izpostavljajo morilčevo zgodovino duševnih težav, zlorabe substanc in domnevno pomanjkanjae podpore staršev. Saj da naj bi bilo to opravičilo za umore.

"V zvezi s primerom Wada Wilsona se zdi jasno dokumentirano, da ima težave z duševnim zdravjem, ki jih je poslabšalo uživanje drog," je zapisala Lindsay Brann, mati dveh fantov iz Alberte v Kanadi, poroča Independent. "Če pogledate mimo tetovaž, boste videli, da je, odkar je v zaporu in prejema zdravila, bolj zdrav, njegov obraz je bolj poln."

Wilson ima več tetovaž, ki prekrivajo večino njegovega obraza, vratu in rok, vključno z dvema svastikama.

"Čeprav razumem resnost storjenega zločina, verjamem, da bi dosmrtna zaporna kazen Wadu omogočila, da razmisli, se pokesa in pozitivno prispeva," je zapisala neka druga podpornica.

Da Wilson dobiva poplavo ljubezenskih pisem, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Lee.

Prejel je skoraj 4000 sporočil, skupaj 754 fotografij in 65 pisem. Iz šerifovega urada so sporočili, da so zavrnili 163 fotografij zaradi njihove "neprimerne narave". Tiskovni predstavnik šerifovega urada je za The Independent povedal, da je "neprimerno" razvrščeno kot "spolni organi, vsebina, ki velja za nespodobno ali kontroverzno."

Primeri serijskih morilcev vedno vzbudijo močna čustva. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy in Zodiac pogosto pritegnejo pozornost popularne kulture. O njih se snemajo filmi, serije, knjige, okoli teh morilcev je neka radovednost. Ljudje želijo razumeti njihove motive in metode. Vendar pa fascinacija nekaterih posameznikov doseže sprevrženo raven, kjer se radovednost spremeni v občudovanje in oboževanje, razlagajo strokovnjaki.

Številne uporabnike družbenih omrežij zanimajo življenja serijskih morilcev. S tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi precejšen del zapadel v nekakšno obsedenost, skoraj občudovanje. Na TikToku posnetki prikazujejo Teda Bundyja ali Jeffreyja Dahmerja kot sanjska partnerja.

Dr. Sohom Das, je forenzični psihiater s sedežem v Londonu, pa tudi ustvarjalec vsebin na YouTubu, kjer je med drugim obravnaval vprašanje, zakaj nekatere ženske privlačijo moški, ki zagrešijo najbolj nasilna kazniva dejanja, in predstavil več razlag – od travme iz otroštva do stanja, imenovanega hibridofilija.

Izpostavil je primer Chrisa Wattsa, ki je leta 2018 umoril svojo nosečo ženo Shanann in njuni dve hčerki Bello in Celeste- a mu ženske vseeno pošiljajo vroča pisma.

Med možnimi razlagami začne s psihozo. Opisuje primer, v katerem je ženska, ki je doživela psihozo, verjela, da telepatsko komunicira s kriminalcem in da sta v razmerju, čeprav se nista nikoli srečala. V teh primerih, pravi, so ženske "duševno bolne ... ne sprejemajo racionalne izbire. Bolj pogosta je po njegovem zgodovina travme. "Torej, da jih je fizično spolno ali čustveno zlorabljal partner ali njihovi starši in želijo podzavestno ali namerno ponoviti to vrsta cikla. Na žalost se namreč te ženske nagibajo k temu, kar je znano, namesto k temu, kar je varno. "Opažamo, da nekatere ženske, ki so bile priča družinskemu nasilju, same postanejo nasilne ali izberejo nasilne partnerje." Pojasnjuje, da se - ironično - te ženske počutijo varne v svojih odnosih z morilci, saj so za zapahi, kar ženskam omogoča, da "dejansko nadzorujejo in prevladujejo v razmerju, morda prvič v njihovem življenju.

Obstajajo pa tudi primeri, v katerih ženske "čutijo, da bi lahko rešile ali preobrazile zapornika ali morilca" in to vidijo kot izziv.

Še en psihološki vidik, ki ga je navedel psihiater, je, da imajo "nekatere od teh žensk takšno predstavo o popolni zvezi". Če so v razmerju z nekom v zaporu, jim "ni treba prenašati vsakodnevnih težav, ki so dejansko vpletene v večino odnosov".

Na koncu pa se je dotaknil še hibridofilije. Hibristofilija je parafilija, ki jo Ameriško psihološko združenje (APA) opredeljuje kot "skupino motenj, pri katerih so neobičajne ali bizarne fantazije ali vedenje potrebne za spolno vzburjenje". Za tiste s hibridofilijo velja, da imajo spolno zanimanje in privlačnost do tistih, ki zagrešijo kazniva dejanja.

V ozadju pa naj bi bila pogosto želja po slavi in pa dejstvo, da je med kriminalci veliko psihopatov in narcisov, te skupine ljudi pa pogosto privlačijo ženske, ki so dovzetne za tovrstno manipulacijo: "Narcisi so zelo grandiozni, tudi psihopati prenapihnjeno samozavest, vendar so tudi zelo očarljivi in preračunljivi ter precej zvijačni, zato zelo dobro vedo, kaj reči, da se ženske počutijo, kot da so nekaj posebnega.

naredijo ženske se počutijo posebne, da se počutijo ljubljene, da se počutijo privilegirane, da čutijo, da so del neke vrste posebnega.