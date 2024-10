Svojci umrlih članov posadke trajekta Lastovo zahtevajo pol milijona evrov odškodnine

Med tem ko so hrvaški mediji v torek razkrili osnutek končnega poročila hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo o nesreči trajekta Lastovo, ministrstvo pristnosti ugotovitev ni potrdilo. Pomorščaki sicer pričakujejo razrešitev Sopte, svojci treh umrlih v nesreči pa skupno pa od Jadrolinije zahtevajo 568.100 evrov odškodnine iz delovnega razmerja.

OGLAS

Na hrvaškem ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo so pojasnili, da izvajajo neodvisno preiskavo nesreče in da bodo javnost seznanili z rezultati, ko jo zaključijo. V sindikatu pomorščakov Jadrolinije so medtem za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v torek dejali, da so pričakovali takšen rezultat preiskave in da niso presenečeni. Obenem od pristojnega ministra Olega Butkovića pričakujejo, da bo kmalu razrešil Sopto z mesta predsednika uprave. V sindikatu hrvaških pomorščakov pa so izpostavili, da sistem varnega upravljanja dejansko ne obstaja. Po njihovih besedah je vse prepuščeno improvizacijam, kar da se v resni pomorski družbi ne bi smelo dogajati. Svojci treh umrlih članov posadke trajekta Lastovo so zaradi nesreče trajekta vložili odškodninske tožbe, skupno pa od Jadrolinije zahtevajo 568.100 evrov odškodnine iz delovnega razmerja, poroča spletni portal hrvaškega časnika Jutarnji list.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell









Trajekt Lastovo na otoku Lošinj icon-picture-layer-2 1 / 6

Njihov odvetnik Šime Savić je za časnik pojasnil, da so se družine umrlih odločile za odškodninske tožbe, potem ko je Jadrolinija večkrat ignorirala dopise, naj jim izplača nadomestila, kakršna jim pripadajo po zakonu, ne pa da jim izplača "nekakšno pomoč". Kot je poudaril, so se večkrat obrnili na Jadrolinijo za mirno rešitev spora, ker se to ni zgodilo, pa so se odločili za tožbo. Tričlanska ekipa ministrstva, ki je pripravila osnutek poročila, je ugotovila, da predsednik uprave hrvaškega državnega podjetja Jadrolinija ni vzpostavil sistema varnega upravljanja (ISM), kot zahtevajo predpisi. Za sistem naj bi bil v celoti odgovoren predsednik uprave, ki da ga te odgovornosti ne morejo razbremeniti napake drugih. Glede na navedbe iz poročila je prav on v celoti odgovoren tudi za sistem vzdrževanja vseh ladij družbe, vključno s trajektom Lastovo. Uvedbo prekrškovnega postopka proti njemu so zato predlagali tako v zvezi z vzdrževanjem ladje kot v zvezi z vzpostavitvijo sistema ISM.