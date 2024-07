Svojci umrlih žrtev razburjeni: Boeing bo dobil 'ljubezensko' poravnavo

Izdelovalcu letal Boeing bodo ameriške oblasti ponudile sporazum o priznanju krivde. To pa je razjezilo sorodnike 346 smrtnih žrtev, ki so se leta 2018 in 2019 vkrcali na smrtonosna leta 610 Lion Air in 302 Ethiopian Airlines.

Pravosodno ministrstvo ZDA naj bi podjetje Boeing obtožilo goljufije, pri tem pa naj bi podjetju ponudili sporazum o priznanju krivde. A načrti, da bi proizvajalcu letal ponudili sporazum o priznanju krivde, naj bi razjezili sorodnike na stotine potnikov, ki so pred petimi leti umrli v dveh usodnih nesrečah, poroča Guardian. Podjete se lahko do konca tedna odloči, ali bo priznalo krivdo za obtožbo in se izognilo sojenju, so sporočili družinam ljudi, ki so umrli na letu 610 Lion Air in 302 Ethiopian Airlines. Skupno sta nesreči terjali 346 življenj.

Odvetniki, ki zastopajo sorodnike, zvezno vlado obtožujejo, da je z Boeingom sklenila 'ljubezensko pogodbo'. Sorodniki so bili obveščeni o pogojih predlaganega dogovora. Boeing bo plačal globo, soočil se bo s triletno preizkusno dobo in bo delal pod nadzorom. Predlagani sporazum vključuje tudi denarno kazen v višini 487,2 milijona dolarjev (452 milijona evrov), od katere bi moral Boeing plačati le polovico, poroča Reuters. Tožilci bodo podjetju namreč upoštevajo plačila, ki ga je podjetje izvršilo kot del poravnav v zvezi s smrtnimi nesrečami letov Lion Air in Ethiopian Airlines. Če se Boeing s ponudbo ne bo strinjal, ga bodo kazensko preganjali. A to je sprožilo val razburjenja med žalujočimi sorodniki. "Spomin na 346 nedolžnih, ki jih je ubil Boeing, zahteva višjo kazen kot to," je dejal Paul Cassell, ki zastopa družine 15 žrtev strmoglavljenja. Odvetnica Erin Applebaum, ki zastopa sorodnike umrlih, je predlog ocenila kot "sramoten" in dejala, da ne priznava dostojanstva žrtev.

Iskanje razbitin indonezijskega letala