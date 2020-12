Svojci žrtev covida-19 v Italiji od oblasti zahtevajo 100 milijonov evrov odškodnine

Skupina trdi, da je malomarnost oblasti prispevala k velikemu številu mrtvih. Skupina ima sedež v Bergamu v Lombardiji na severu Italije, ki je bila žarišče prvega vala epidemije marca in aprila. V minulih mesecih je na tožilstvo v Bergamu vložila več deset kazenskih ovadb zaradi neustreznega ukrepanja oblasti.

Junija so tožilci iz Bergama v Rimu zaslišali Conteja, Speranzo in notranjo ministrico Luciano Lamorgese, a doslej niso vložili obtožnic. Minuli teden pa so tožilci prisluhnili Francescu Zambonu iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je sodeloval pri pripravi poročila, v katerem je bil WHO kritičen do odziva italijanskih oblasti ob izbruhu epidemije. WHO je poročilo umaknil nekaj ur po objavi v maju zaradi "netočnosti", ki pa jih ni želel pojasniti. Zambon je umik poročila označil za prikrivanje.