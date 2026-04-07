Tujina

Svoje dekle zaprosil za roko, nato ga je zbil avtomobil

Getafe, 07. 04. 2026 11.00 pred 51 minutami 1 min branja 16

Avtor:
M.S.
Zaroka

Na nezakonitem srečanju predelanih vozil v predmestju Madrida je avtomobil zbil moškega, ki je nekaj trenutkov pred tem sredi ulice svojo punco zaprosil za roko. 36-letnik je utrpel hude poškodbe glave. Policija je povzročitelja nesreče, ki je pobegnil s kraja, prijela še isto noč.

Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v industrijski coni, kjer se je zbralo na desetine ljubiteljev predelanih vozil.

Kot poročajo španski mediji, je par stal sredi ceste, medtem ko sta okoli njiju drsela dva avtomobila. Po zaroki je nato moškega nenadoma zbil avto. Pri tem je 36-letnik utrpel hude poškodbe glave. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa je resno, a za zdaj stabilno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po trčenju je povzročitelj nesreče pobegnil s kraja dogodka, ne da bi poškodovanemu 36-letniku nudil pomoč. Večina udeležencev neprijavljenega srečanja se je razbežala še pred prihodom policije na kraj. Policisti so pobeglega voznika kasneje našli in aretirali v mestu Fuenlabrada.

španija nesreča zaroka

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vedezvevse
07. 04. 2026 11.51
ja naravna selekcija...tudi njuni otroci bodo isti troli če jih bo še lahko delal...
Odgovori

Peni Stojanović
07. 04. 2026 11.42
skoda kercjo ni sredi avtoceste zaprosil ali pa zelezniske proge
Odgovori


Wolfman
07. 04. 2026 11.41
Bomo videli, kakšne posledice glave bo utrpel ta nespamei nesrečnež!
Odgovori

devlon
07. 04. 2026 11.33
precej neumna ideja. Verjetno takšen setting zato, ker ji ni imel kaj pametnega za povedati...in je lahko momljal, ona pa ga zaradi cviljenja gum itak ni slisala.
Odgovori


konc
07. 04. 2026 11.33
Mater, je pa izbral "pametno" lokacijo za nekaj takega. Eh ja...
Odgovori


nelevnedesen
07. 04. 2026 11.23
Darwin poskrbi za selekcijo
Odgovori


yeast
07. 04. 2026 11.21
Avto oz. nesreča mu je rešila življenje.
Odgovori


brainiac007
07. 04. 2026 11.19
Kako "romantična" snubitev....
Odgovori


mmickica
07. 04. 2026 11.14
A sredi ceste jo je zaprosil za roko, a to spet zaradi selfija, ali kako? Neumnost res ne pozna meja! Kljub temu, upam, da ne bo trajnih posledic, pobeglega divjaka pa v zapor!
Odgovori


MZ560
07. 04. 2026 11.14
In kaj je nauk te basni ?
Odgovori


x2f3y1q0đ5
07. 04. 2026 11.31
Da ženske ljubijo bedake...
Odgovori


bohinj je zakon
07. 04. 2026 11.13
Namenoma? Voznik je obračunal s konkurenco? On to punco hoče zase? No prosim, samo domneva?
Odgovori


FreedomMan
07. 04. 2026 11.10
Naravna selekcija ali pa znak od zgoraj.
Odgovori


