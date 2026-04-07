Svoje dekle zaprosil za roko, nato ga je zbil avtomobil

Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v industrijski coni, kjer se je zbralo na desetine ljubiteljev predelanih vozil.
Kot poročajo španski mediji, je par stal sredi ceste, medtem ko sta okoli njiju drsela dva avtomobila. Po zaroki je nato moškega nenadoma zbil avto. Pri tem je 36-letnik utrpel hude poškodbe glave. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa je resno, a za zdaj stabilno.
Po trčenju je povzročitelj nesreče pobegnil s kraja dogodka, ne da bi poškodovanemu 36-letniku nudil pomoč. Večina udeležencev neprijavljenega srečanja se je razbežala še pred prihodom policije na kraj. Policisti so pobeglega voznika kasneje našli in aretirali v mestu Fuenlabrada.
