Tujina

Psa izkoristil za kriminal: kosmatinca naučil nezakonitega odlaganja odpadkov

Catania , 20. 02. 2026 13.51 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Pes odlaga smeti

Moški v Catanii na Siciliji je svojega psa uporabil za okoljski kriminal. Naučil ga je odlagati vreče smeti ob cesto, da bi se izognil nadzornim kameram, nameščenim za boj proti nezakonitemu odlaganju odpadkov, je sporočila tamkajšnja policija.

Lokalne oblasti so sporočile, da je moški iz Catanie na Siciliji iznašel prav poseben način, da bi lahko izvrševal okoljski kriminal. Svojega majhnega psa je namreč natreniral, da je namesto njega odlagal vreče z odpadki na nelegalno odlagališče, poroča Guardian.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoljska enota občinske policije v Catanii je objavila dva videoposnetka, posneta z nadzornimi kamerami, na katerih je videti psa, kako na ulico odlaga vrečo odpadkov. Posnetka prikazujeta majhnega psa, ki teče po ulici Via Pulacara v okrožju San Giorgio v Catanii z vrečo smeti v gobcu, preden jo lepo odloži ob cesto.

Oblasti so sporočile, da so ugotovili, da je bila žival naučena, da bi tako rešila svojega lastnika pred snemanjem nezakonitega odlaganja smeti. Takšno vedenje je bilo tako pretkano kot nelegano. Povzročilo je onesnaževanje mesta, medtem ko je kršitelj poskušal kršiti pravila z izkoriščanjem nič hudega slutečega hišnega ljubljenčka.

Moškega so identificirali in kaznovali.

Nezakonito odlaganje odpadkov je v Italiji, zlasti na jugu, trajen problem, ki povzroča velike okoljske in gospodarske stroške. Leta 2023 je bilo zabeleženih več kot 9300 prekrškov, povezanih z odpadki, kar je 66-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom.

sicilija pes kriminal

