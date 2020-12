Nenavaden pes živi v Ukrajini. Imenujejo ga pes, ki ima rad mostove, saj štirinožec vsak dan zbeži več kilometrov stran od svojega bivališča, na most čez reko Dneper. In tam na točno določenem mestu začne lajati in ne neha, dokler ga ne odpeljejo proč. Naslednji dan se znova vrne.

