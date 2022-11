Afganistanci se bližajo že drugi zimi, odkar so oblast prevzeli talibani in so bila zamrznjena tuja sredstva. Na milijone ljudi se sooča z izrednim pomanjkanjem hrane in prisiljeni so sprejeti skrajne ukrepe. Nekateri svojim otrokom, ker so tako lačni, da ne morejo zaspati, dajejo tablete za pomiritev, drugi prodajajo svoje organe.

"Nimamo hrane. Naši otroci zaradi lakote nenehno jokajo in ne spijo, zato gremo v lekarno po tablete, ki jim jih damo, da lahko zaspijo," je novinarju BBC povedal Afganistanec Abdul Wahab. Živi nedaleč od Herata, tretjega največjega mesta v državi, v naselju tisočih majhnih hiš, ki je zraslo v desetletjih in je polno razseljenih ljudi, ki so jih prizadele vojne in naravne nesreče. Abdul je v skupini skoraj ducat moških, ki so se zbrali okoli novinarja. Vprašal jih je, koliko od njih daje svojim otrokom tablete, da lahko zaspijo. "Veliko nas je, praktično vsi," so odgovorili.

icon-expand "Svojim lačnim otrokom dajem tablete, da lahko zaspijo." FOTO: AP

Ghulam Hazrat, eden od moških, je segel v žep svoje tunike in izvlekel tablete – gre za pomirjevala, ki se običajno predpisujejo za zdravljenje anksioznih motenj. Ghulam ima šest otrok, najmlajši je star eno leto, pravi pa, da tablete daje tudi njemu. Drugi so novinarju pokazali tablete, ki jih sicer predpisujejo za zdravljenje depresije in tesnobe, in povedali, da jih dajejo svojim otrokom. Zdravniki sicer pravijo, da lahko takšna zdravila, če jih dajemo majhnim otrokom, ki ne prejemajo ustrezne prehrane, povzročijo poškodbe jeter ter številne druge težave, kot so kronična utrujenost, motnje spanja in vedenja, vendar so moški obupani. V lokalni lekarni novinar ugotovi, da lahko za približno 10 centov kupijo pet tablet zdravil, ki jih omenjajo. Večina družin, ki jih je novinar srečal, se sicer sooča s takšno lakoto, da si vsak dan med seboj deli nekaj kosov kruha. Neka ženska tako novinarju pove, da so zjutraj jedli suh kruh, zvečer pa so ga namočili v vodo, da je bil vlažen. Združeni narodi sicer opozarjajo, da se v Afganistanu odvija humanitarna katastrofa. Ljudje zaradi pomanjkanja hrane sprejemajo skrajne ukrepe Ko so avgusta lani oblast prevzeli talibani, se je zamrznil dotok tujih sredstev v Afganistan, kar je povzročilo gospodarski zlom. Večina moških je ostala brez rednega dela. V okolici Herata jih tako večina dela kot dnevni delavci, tako pa živijo že leta. Na redke dneve, ko le najdejo delo, zaslužijo nekaj več kot en evro.

Povsod, kamor je novinar prišel, je naletel na ljudi, ki so bili prisiljeni sprejeti skrajne ukrepe, da bi rešili svoje družine pred lakoto. Ammar, eden od moških, pripoveduje, da so mu pred tremi meseci operativno odstranili ledvico. Novinarju je pokazal devetcentimetrsko brazgotino, ki se mu vleče čez trebuh od sprednjega do zadnjega dela telesa, poroča BBC. Star je okoli 20 let, v obdobju, ki bi moralo biti na vrhuncu njegovega življenja. "Ni bilo izhoda. Slišal sem, da lahko v lokalni bolnišnici prodaš ledvico. Šel sem tja in jim povedal, da si to želim. Nekaj tednov pozneje so me poklicali in me prosili, naj pridem v bolnišnico," je povedal. "Opravili so nekaj testov, nato pa so mi vbrizgali nekaj, zaradi česar sem izgubil zavest. Bilo me je strah, vendar nisem imel druge možnosti," pripoveduje. Ammar je za ledvico dobil približno 2977 evrov, od katerih je večino namenil za vrnitev denarja, ki si ga je izposodil za nakup hrane za svojo družino. "Če smo en večer jedli, smo bili naslednji večer lačni. Po prodaji ledvice se počutim, kot da me pol manjka. Če se bo življenje tako nadaljevalo, se mi zdi, da bom umrl," je dejal.

icon-expand Otrok FOTO: UNICEF