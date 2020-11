Sydney zabeležil najbolj vroč novembrski večer

V avstralskem mestu so se v minuli noči temperature dvignile do 30 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko temperature v nedeljo dosegle tudi 40 stopinj in svarijo pred požarno ogroženostjo. V teh pasjih dneh so množice Avstralcev ohladitev poiskale ob obalah, medtem pa strokovnjaki opozarjajo tudi na spoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Zaradi visokih temperatur je gasilska služba Novega Južnega Walesa izdala popolno prepoved kurjenja ognja in opozorilo pred požari za večino vzhodnih in severovzhodnih delov države. Temperature so se ob koncu tedna dvignile tudi v drugih delih države, vključno z južnim delom Avstralije in Viktorijo. Rekordno temperaturo v Sydneyju so zabeležili na meteorološki postaji Observatory Hill. Ob 4.30 je temperatura znašala 30 stopinj Celzija. Prejšnji rekord je bil leta 1967, ko je temperatura zraka dosegla 24,8 stopinj. Slike iz Sydneyja prikazujejo, da je veliko ljudi ohladitev poiskalo ob morju, na plažah. Zdravstveniki v Novem Južnem Walesu pa so ljudi še vedno opominjali, naj se držijo predpisov o varnostni razdalji in ostalih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Urad za meteorologijo (BOM) je napovedal od pet do šestdnevni vročinski val v delih jugovzhodnega Queenslanda in severnega Novega Južnega Walesa. Prav v slednjem je gasilska služba opozorila na "zelo visoko požarno nevarnost", predvsem v vzhodnih in severovzhodnih predelih. Strokovnjaki so opozorili, da trenutno v državi gori 45 požarov, eden celo ogroža domove na zahodu Sydneyja. Namestnik komisarja gasilske enote Peter McKechnie je v petek pozval ljudi, naj pripravijo požarne načrte, saj ne želijo, da se ponovi lanski scenarij.

V sezoni požarov med julijem 2019 in marcem 2020 so ognjeni zublji zajeli 24 milijonov hektarjev zemlje. Požari so prizadeli vse avstralske zvezne države, uničili več kot 3000 domov in ubili ali poškodovali skoraj tri milijarde živali. Najmanj 33 ljudi pa je izgubilo življenje.