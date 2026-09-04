Utrujeni kontrolorji: v enem mesecu šest skorajšnjih trkov letal

Incident, ki se je zgodil 27. julija in v katerem se je letalo, ki je pristajalo, za las izognilo drugemu letalu, ki je imelo dovoljenje za prečkanje vzletno-pristajalne steze, je bil prvi od šestih skorajšnjih trkov na letališču Sydney v približno enem mesecu. Incidenti so sprožili nadzor nad delom tamkajšnjih kontrolorjev zračnega prometa.

Od 10 kontrolorjev, ki so bili takrat na dolžnosti, jih je pet v avstralskem sistemu za ocenjevanje utrujenosti prejelo oceno H za visoko tveganje, je razvidno iz internega poročila, ki ga je pridobil Reuters. Eden je bil ocenjen z oceno M (srednje tveganje), drugi pa z L (nizko tveganje).

"Danes zjutraj imamo približno pet primerov visoke utrujenosti. To je malo noro," je vodja izmene kontrolorja povedal direktorju upravljanja zračnega prometa v internem klicu po skorajšnjem trčenju. "Na srečo letali nista trčili, ampak je bilo precej blizu in vsi tukaj zgoraj so precej pretreseni," je še dejal v posnetku.

Dva od treh kontrolorjev, ki so bili neposredno vpleteni v incident, sta bila visoko utrujena, tretji pa je bil srednje utrujen.

Airservices Australia, vladna agencija, ki zaposluje kontrolorje zračnega prometa v državi, zadeve ni želela komentirati, saj da preiskava incidenta še poteka. Avstralski urad za varnost v prometu pa preiskuje vseh šest skorajšnjih trčenj, da bi ugotovil, ali imajo skupne varnostne težave ali prispevajoče dejavnike.