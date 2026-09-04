Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Utrujeni kontrolorji: v enem mesecu šest skorajšnjih trkov letal

Sydney, 04. 09. 2026 08.32 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
M.S.
Qantas

Več kontrolorjev zračnega prometa, ki so bili na dolžnosti, ko sta julija na letališču v Sydneyju skoraj trčili dve letali družbe Qantas, je bilo izpostavljenih visokemu tveganju utrujenosti, kažejo interni zapisi in posnetek klica. "To je malo noro," je situacijo po skorajšnjem trku v telefonskem klicu nadrejenemu opisal vodja izmene.

Incident, ki se je zgodil 27. julija in v katerem se je letalo, ki je pristajalo, za las izognilo drugemu letalu, ki je imelo dovoljenje za prečkanje vzletno-pristajalne steze, je bil prvi od šestih skorajšnjih trkov na letališču Sydney v približno enem mesecu. Incidenti so sprožili nadzor nad delom tamkajšnjih kontrolorjev zračnega prometa.

Od 10 kontrolorjev, ki so bili takrat na dolžnosti, jih je pet v avstralskem sistemu za ocenjevanje utrujenosti prejelo oceno H za visoko tveganje, je razvidno iz internega poročila, ki ga je pridobil Reuters. Eden je bil ocenjen z oceno M (srednje tveganje), drugi pa z L (nizko tveganje).

"Danes zjutraj imamo približno pet primerov visoke utrujenosti. To je malo noro," je vodja izmene kontrolorja povedal direktorju upravljanja zračnega prometa v internem klicu po skorajšnjem trčenju. "Na srečo letali nista trčili, ampak je bilo precej blizu in vsi tukaj zgoraj so precej pretreseni," je še dejal v posnetku.

Dva od treh kontrolorjev, ki so bili neposredno vpleteni v incident, sta bila visoko utrujena, tretji pa je bil srednje utrujen.

Airservices Australia, vladna agencija, ki zaposluje kontrolorje zračnega prometa v državi, zadeve ni želela komentirati, saj da preiskava incidenta še poteka. Avstralski urad za varnost v prometu pa preiskuje vseh šest skorajšnjih trčenj, da bi ugotovil, ali imajo skupne varnostne težave ali prispevajoče dejavnike.

Qantas
Qantas
FOTO: AP

Ocena tveganja

Sistem za obvladovanje utrujenosti sicer ne meri, ali je kontrolor dejansko utrujen. Namesto tega uporablja avtomatizirano oceno dejavnikov, kot sta delovna obremenitev in razporejanje, za oceno tveganja utrujenosti.

Glede na oceno so lahko kontrolorji podvrženi blažilnim ukrepom, ki jih odobrijo lokalni vodje izmen ali direktor upravljanja zračnega prometa, ki ima lahko sedež v drugem mestu. Ti ukrepi lahko vključujejo daljše odmore, omejitve obsega prometa, ki ga upravlja kontrolor, ali predčasen konec izmene.

Predsednik Civilnega letalstva Scott Nugent, čigar sindikat zastopa približno 85 odstotkov avstralskih kontrolorjev zračnega prometa, je za Reuters povedal, da je bilo v zadnjih letih vse večje število izmen ocenjeno kot tiste, ki nosijo povečano tveganje utrujenosti, kar kaže na to, da kontrolorji manj počivajo in delajo dlje.

Če kontrolor meni, da je zelo utrujen, ne bi smel delati v skladu z varnostnimi predpisi, je poudaril. "Vendar pa pomanjkanje osebja vodi do tega, da ljudje delajo več nadur, imajo manj prostih dni, delajo pod večjim pritiskom in utrujenost se povečuje," opozarja.

Številne nadure

Neimenovana kontrolorja sta za Reuters povedala, da se soočata z velikim pritiskom za delo nadur, saj prejemata klice in sporočila, v katerih ju pozivajo k opravljanju dodatnih izmen, hkrati pa vesta, da bi lahko njihova odsotnost že tako preobremenjene kolege pustila pod večjim pritiskom.

V Avstraliji lahko kontrolorji delajo do 10 zaporednih izmen, vključno z dodatnimi in izrednimi, in so omejeni na 80 ur neprekinjenega dela. V Kanadi lahko kontrolorji delajo do osem zaporednih dni, v ZDA pa do šest. Ker kontrolorjev primanjkuje po vsem svetu, so številni prisiljeni v nadure. Samo lani so v ZDA za izplačilo nadur kontrolorjem porabili 200 milijonov dolarjev.

sydney kontrola zračnega prometa letalo

Od deportacij do gradnje zidu: Bela hiša objavila video igrami

Čudež po apokalipsi v Nepalu: iz tunela po devetih dneh rešili dve osebi

24ur.com Na Škotskem aretirali pilota, ki naj bi na letalo prišel pijan
24ur.com Posnetek pogovora pilota in kontrole letenja. Letalo iskal tudi vojaški Cougar
24ur.com Kontrolor skušal preprečiti trčenje letala z gasilci: 'Ustavi se! Ustavi se!'
24ur.com Pilota, ki sta si med poletom izmenjala udarce, so suspendirali
24ur.com Letalska nesreča vzela tri mlada življenja
24ur.com Stevard mislil, da so potniki umrli, pilot do pristanka ni vedel, da letijo brez vrat
24ur.com Kontrolor zračnega prometa zaspal, potniško letalo krožilo nad letališčem
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
04. 09. 2026 09.35
Premajhno število kontrolorjev , premalo plačanih , PREUTRUJENIH , .... koliko mrtvih mora biti ?? da milijonarji ne bodo več šparali na hrbtih potnikov in VEČ KOT OČITNO PREUTRUJENIH KONTROLORJEV ????
Odgovori
+1
1 0
Zvedavi_norec
04. 09. 2026 09.34
Katastrofa od slovnice...
Odgovori
0 0
FRPuma
04. 09. 2026 09.32
Dobesedni prevod bi bil skorajšnji zgreš. Če bi bil članek napisan popoldan ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
vizita
Portal
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Je NASA na Marsu ujela vesoljca? Skrivnostna figura buri duhove
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
dominvrt
Portal
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki: s tem trikom pozabite na trdo meso
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929