Ta vikend na hrvaških avtocestah beležijo rekordno število turistov

Največ gostov beležijo v Istri, najboljša destinacija je Rovinj. Sledita Kvarner in splitsko-dalmatinska županija, nato pa zadrska in šibeniško-kninska županija.

Hrvaški mediji že nekaj vikendov poročajo o dolgih kolonah vozil na cestah proti morju in z morja, ta konec tedna pa naj bi število turistov na hrvaških avtocestah celo preseglo rekord iz leta 2019. Na bolj ali manj vseh mejnih prehodih s Slovenijo, pa tudi Madžarsko, Srbijo in BiH so zastoji, ponekod je treba za prehod meje čakati tudi pet ur, poročajo hrvaški mediji.

Medtem je hrvaška turistična skupnost objavila podatke za julij, ki so zelo vzpodbudni in se počasi približujejo številkam iz predpandemičnega leta 2019. V minulem mesecu so našteli 80 odstotkov prihodov turistov v rekordnem letu 2019, število nočitev pa je bilo na ravni 81 odstotkov, doseženih julija 2019.

Julija letos je bilo na Hrvaškem največ turistov iz Nemčije, ki so ustvarili 4,4 milijona nočitev, sledili so Slovenci s 3,7 milijona nočitev, Poljaki z 2,4 milijona, Čehi z dvema milijonoma in Avstrijci z 1,9 milijona nočitev.

Po podatkih sistema eVisitor je trenutno na Hrvaškem približno milijon turistov, od tega 855.000 tujih. Za primerjavo, na ta dan leta 2019 je bilo turistov 1,1 milijona, lani pa 770.000. Poljakov in Čehov je letos več kot leta 2019, med tujci prednjačijo Nemci in Slovenci. Obisk slednjih je v primerjavi z letom 2019 94-odstoten.