Protesti so potekali včeraj, organizatorji pa so se v Pragi zavzeli tudi za vojaško nevtralnost, čeprav je Češka članica zveze Nato. Več sto ljudi pa se je zbralo tudi v Brnu in Ostravi, kjer so prek spleta spremljali prenos protestov v Pragi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

53-letni protestnik Pavel Nebel je ob tem dejal: "Ta vlada je absolutno protičeška. Služi le Bruslju, ameriški oblasti in Natu. Ne ozira se na interese čeških državljanov."

Organizatorji, ki so v svojem programu zahtevali tudi konec "načrtnega razkrajanja naroda", so protest otvorili z državno himno, nato pa so na oder prišli govorci, ki so obsodili vlado.