Tadž Mahal po zaprtju zaradi covida-19 spet odprl svoja vrata

Tadž Mahal bo zdaj sprejel le 5000 obiskovalcev na dan, veljali pa bodo tudi strogi varnostni ukrepi, saj število okuženih z novim koronavirusom v Indiji narašča.

Mavzolej iz 17. stoletja, ki ga je zgradil mugalski cesar Šhah Džahan v spomin na svojo ženo Mumtaz Mahal, so nazadnje za kratek čas zaprli leta 1978, ko je mesto Agra, kjer se nahaja, poplavilo. Pred tem je bil spomenik zaprt za nekaj dni še leta 1971, v času vojne med Indijo in Pakistanom.

Preden so se vrata znova odprla, so celoten prostor očistili, vsi zaposleni pa nosijo maske in vizirje. Oblasti so sporočile, da bodo na vhodu preverjali temperaturo, obiskovalci pa bodo morali uporabiti digitalne načine plačila za nakup vstopnic. Prav tako so obiskovalcem naročili, naj vzdržujejo socialno distanco. Tudi zato so skupinske fotografije prepovedane, obiskovalci se lahko fotografirajo posamezno ali pa naredijo sebke.

"Zdaj ni nobene gneče, kar je čisto nasprotje Tadž Mahala," je povedal lokalni novinar Yogesh Kumar Singh. "Mislim, da se veliko ljudi ne bo pojavilo tu, dokler bo število okužb še naprej naraščalo." Indija je sicer doslej poročala o več kot petih milijonih primerov, Utar Pradeš, kjer se nahaja Tadž Mahal, pa ima peto največje število primerov v državi.

Kumar Singh je dejal, da bi bilo zanimivo videti, kako bodo oblasti izvajale varnostna pravila, ko bodo velike skupine začele obiskovati Tadž Mahal. Tadž je namreč obdan z vrtovi, kjer obiskovalci preživijo veliko časa med sprehodi in fotografiranjem. Toda sam mavzolej je zaprt prostor, skoraj brez prezračevanja, zaradi česar je ranljiv za prenos covida-19. Običajno nastane gneča, ko se turisti v dolgih vrstah premikajo v in iz njega.