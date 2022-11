Tajci na proteste, ker želijo legalno marihuano

Težava se je pojavila v pomanjkanju zakonov, ki bi določali pogoje za njeno gojenje in prodajo kar je močno povišalo industrijo gojenja rekreacijske marihuane. Zakon o dekriminalizaciji tako še ni sploh ni bil popolnoma sprejet, prodaja in gojenje te substance pa sta se že močno razširila.

Tajska, nedolgo nazaj država z nekaterimi najstrožjimi politikami glede drog na svetu, je spustila svoje obrambne mehanizme ko je junija tajska uprava za hrano in zdravila črtala marihuano in konopljo s seznama narkotikov kategorije 5, kar pomeni, da sta ti dve snovi v bistvu dekriminalizirani.

Po legalizaciji so se po številnih soseskah v Bangkoku pojavile trgovine s konopljo skupaj z mobilnimi ambulantami in uličnimi stojnicami, čeprav je policija opozorila, da bo uživanje dovoljeno le zasebno, prodaja pa ne bo dovoljena mladim ali v bližini šol.

Takšna "odprta prodaja" je vznemirila številne konservativce, kar je privedlo do poziva, naj se marihuana ali vsaj psihoaktivni deli rastline, ki se uporabljajo za omamljanje vrnejo na seznam mamil.

Zaradi morebitne ukinitve pa so predvsem jezni pridelovalci konoplje in lastniki trgovin, ki bodo finančno izgubili, pa tudi kadilci, ki želijo uživati konopljo brez nadlegovanja. V ta namen so se zbrali blizu vladne hiše, ker se je ravno takrat tam sestal državni odbor za nadzor nad mamili, da bi obravnavali situacijo.

"Želimo zagotoviti, da ti politiki konoplje ne poskušajo ponovno uvrstiti na seznam mamil. Če se to zgodi, naš večletni boj ne bo pomenil nič," je za Associated Press povedal Akradej Chakjinda, koordinator Cannakina, mreže podpornikov dekriminalizacije konoplje.