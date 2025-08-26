Slovenski turist na Filipinih: 'Kamor koli greš, si do kolen v vodi'

"Začelo se je sredi noči, ko je dež razbijal po strehi, kot da bo vsak hip vse kolapsiralo. Takoj sem vedel, da moj trajekt verjetno ne bo odplul. Zjutraj sem kljub temu odšel proti pristanišču, a je bila cesta ob obali tako poplavljena, da je moral tuk tuk ob polovici poti obrniti, jaz pa sem nadaljeval peš. Ko sem prišel do pomola, trajekta seveda ni bilo. Uspelo mi je izsiliti povračilo, a ostal sem ujet v mestu, kjer dežuje, kot da je konec sveta."

Na Palawanu so številne ulice pod vodo, prebivalci in obiskovalci pa so prisiljeni prilagoditi vsakodnevno rutino. "Kamor koli greš, si do kolen v vodi. V hostlu imamo le majhen, okoli osem kvadratnih metrov velik, suh kotiček, kjer se lahko družimo ravno toliko, da nismo v posteljah. Hrano pa je mogoče kupiti šele po 10–15-minutnem sprehodu skozi pol metra globoko vodo. Vse, kar lahko naredimo, je, da čakamo," pripoveduje turist.

Kljub temu domačini situacijo jemljejo precej mirno, saj so na tovrstne razmere navajeni. Turisti pa upajo, da bo vreme kmalu dovolilo nadaljevanje poti. "Upam, da bo jutri bolje, da ujamem trajekt. Če ne, mi ostane le letališče na drugi strani otoka, osem ur vožnje stran," zaključuje sogovornik.