Tajfun dosegel obalo, preventivno evakuirali okoli 8000 ljudi

Tajfun Toraji je obalo filipinskega otoka Luzon po navedbah nacionalne meteorološke agencije dosegel davi v bližini mesta Dilasag približno 220 kilometrov severovzhodno od prestolnice.

Oblasti so med drugim odredile evakuacijo prebivalstva v obalnih predelih in več provincah. Zaprli so več pristanišč. Zaradi zemeljskih plazov so zaprte številne ceste. Vodja lokalne civilne zaščite je za AFP dejal, da se soočajo z močnim vetrom in nalivi. Nekatera drevesa je podprlo, že od nedelje pa so brez elektrike.