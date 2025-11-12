Svetli način
Tujina

Tajvan po tajfunu Fung-vong: poplave, izpadi elektrike, 51 poškodovanih

Tajpej, 12. 11. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M.
Tajfun Fung-vong je prizadel Tajvan, poškodovanih je 51 ljudi, več kot 8000 prebivalcev se je moralo evakuirati. Najhuje je prizadeto okrožje Yilan, kjer so zabeležili najvišje število poškodb, poplav in izpadov električne energije ter oskrbe z vodo.

Po podatkih Centralnega centra za upravljanje izrednih razmer (CEOC) je bilo v okrožju Yilan zabeleženih 12 od skupno 51 poškodb, preostali primeri pa so bili razpršeni po drugih okrožjih in mestih.

CEOC je poročal o skupno 349 izrednih dogodkih po vsej državi, med njimi o 99 primerih poplav, od katerih jih je 76 nastalo prav v okrožju Yilan. Tam je 25 območij ostalo pod vodo, 5.907 gospodinjstev je bilo brez elektrike, 370 pa brez oskrbe z vodo.

Gorska območja so še vedno izpostavljena visokemu tveganju za t. i. sekundarne nesreče, med katere sodijo zemeljski plazovi in tokovi naplavin, so opozorile oblasti. Po vsej državi je bilo izdanih skupno 56 rdečih opozoril zaradi možnosti tokov naplavin, od tega 35 v okrožju Yilan in 21 v Novem Tajpeju, poroča Focus Taiwan.

V okrožju Hualien so poplavne vode potoka Matai'an zalile vas Mingli v občini Wanrong, potem ko je reka prestopila bregove na nezaščitenem odseku. O žrtvah niso poročali.

Agencija za gozdarstvo in varstvo narave je ohranila rdeče opozorilo za zgornje območje pregradnega jezera na potoku Matai'an in poudarila, da je poplavljanje posledica običajnega spiranja sedimenta in ne kaže znakov porušitve jezov.

Med nevihto se je spodnji prelivni kanal razširil, deli pobočij na obeh straneh pa so se delno sesedli. Kljub temu je pretok vode ostal nemoten, je sporočila agencija.

tajfun Fung-vong poplave plazovi evakuacija
Naslednji članek

Morski pes ga je ugriznil v glavo, biolog bolečine ni čutil takoj

Naslednji članek

Lukšič: Dobre poteze vlade se seštevajo, Gregorčič: Ukrepi napačni

