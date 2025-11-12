Tajvan po tajfunu Fung-vong: poplave, izpadi elektrike, 51 poškodovanih

Po podatkih Centralnega centra za upravljanje izrednih razmer (CEOC) je bilo v okrožju Yilan zabeleženih 12 od skupno 51 poškodb, preostali primeri pa so bili razpršeni po drugih okrožjih in mestih.

CEOC je poročal o skupno 349 izrednih dogodkih po vsej državi, med njimi o 99 primerih poplav, od katerih jih je 76 nastalo prav v okrožju Yilan. Tam je 25 območij ostalo pod vodo, 5.907 gospodinjstev je bilo brez elektrike, 370 pa brez oskrbe z vodo.

Gorska območja so še vedno izpostavljena visokemu tveganju za t. i. sekundarne nesreče, med katere sodijo zemeljski plazovi in tokovi naplavin, so opozorile oblasti. Po vsej državi je bilo izdanih skupno 56 rdečih opozoril zaradi možnosti tokov naplavin, od tega 35 v okrožju Yilan in 21 v Novem Tajpeju, poroča Focus Taiwan.