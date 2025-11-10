Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tajfun Fung-wong Filipine prečesal s hitrostjo 185 km/h

Manila, 10. 11. 2025 06.34 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

Tajfun Fung-wong prehaja čez Južnokitajsko morje, usmeril pa se bo proti Tajvanu. Na Filipinih je terjal dve smrtni žrtvi. Približno 1,4 milijona Filipincev so preventivno evakuirali, preden je Fung-wong dosegel kopno s hitrostjo 185 km/h in sunki 230 km/h.

Tajfun Fung-wong je Filipine dosegel včeraj zvečer, potem ko je tajfun Kalmaegi terjal skoraj 200 življenj. Filipinske oblasti poročajo o manjši škodi, kot so jo pričakovali. Zaradi poplav je še vedno izoliranih več skupnosti.

Do zore se je veter zaradi tajfuna Fung-wong polegel. Oblasti so odpovedale več sto letov, prebivalce nižje ležečih in obalnih območij pa so pozvali, naj se preselijo na višje ležeča območja.

Po podatkih filipinskega urada za civilno zaščito sta umrli dve osebi. Ena oseba se je utopila, druga ženska pa je bila najdena mrtva pod ruševinami v mestu Catbalogan. Še dve osebi sta bili poškodovani.

Kalmaegi, eden najmočnejših tajfunov letos, je na Filipinih terjal najmanj 204 življenj, več kot 100 ljudi pa je pogrešanih. Pet ljudi je umrlo tudi v Vietnamu.

V regiji se sicer vsako leto pojavi približno 20 tropskih ciklonov, od katerih jih polovica doseže kopno.

filipini tajfun fung-wong vreme
Naslednji članek

60 glasov v ameriškem senatu dovolj za financiranje zvezne vlade

Naslednji članek

Želel je biti 007, dobil je sedem let zapora

SORODNI ČLANKI

Tajfun v Vietnam privihral s hitrostjo 149 km/h in terjal tri žrtve

Tajfun Kalmaegi dosegel Vietnam, na Filipinih 114 žrtev

VIDEO: Tropska nevihta dosegla Kitajsko

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330