Tajfun Fung-wong Filipine prečesal s hitrostjo 185 km/h

Do zore se je veter zaradi tajfuna Fung-wong polegel. Oblasti so odpovedale več sto letov, prebivalce nižje ležečih in obalnih območij pa so pozvali, naj se preselijo na višje ležeča območja.

Tajfun Fung-wong je Filipine dosegel včeraj zvečer, potem ko je tajfun Kalmaegi terjal skoraj 200 življenj. Filipinske oblasti poročajo o manjši škodi, kot so jo pričakovali. Zaradi poplav je še vedno izoliranih več skupnosti.

Po podatkih filipinskega urada za civilno zaščito sta umrli dve osebi. Ena oseba se je utopila, druga ženska pa je bila najdena mrtva pod ruševinami v mestu Catbalogan. Še dve osebi sta bili poškodovani.

Kalmaegi, eden najmočnejših tajfunov letos, je na Filipinih terjal najmanj 204 življenj, več kot 100 ljudi pa je pogrešanih. Pet ljudi je umrlo tudi v Vietnamu.

V regiji se sicer vsako leto pojavi približno 20 tropskih ciklonov, od katerih jih polovica doseže kopno.