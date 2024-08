Tajfun Gaemi: na Tajvanu in Filipinih več deset mrtvih, številni odrezani od sveta

Po obeh državah so uničeni tako številni domovi kot tudi podjetja. Zaradi tajfuna je na Tajvanu približno pol milijona gospodinjstev ostalo brez elektrike, šole in pisarne pa medtem ostajajo zaprte že drugi dan.

Tajfun je poslabšal tudi sezonsko deževje na Filipinih, kjer je zaradi hudih poplav in zemeljskih plazov umrlo 22 ljudi, najmanj tri osebe so umrle na Tajvanu, kjer je bilo še več kot 220 oseb poškodovanih.

Vladno delo so prekinili tudi na Filipinih, predsednik države Ferdinand Marcos mlajši pa je oblastem naročil, naj pospešijo prizadevanja za dostavo hrane in druge pomoči v izolirane podeželske vasi. "Ljudje tam morda že več dni niso jedli," je dejal Marcos na kriznem sestanku, ki ga je prenašala nacionalna televizija.

Medtem so tudi kitajske oblasti prekinile lete, vlake in plovbo z ladjami ter zaprle šole in zaključile projekte, povezane z delom, na nekaterih območjih, tajfun naj bi obalo Kitajske dosegel danes, v četrtek. V kitajski provinci Fudžian so uradniki preselili približno 150.000 ljudi, večino iz ribiških skupnosti, so poročali državni mediji.