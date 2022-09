Tajfun Noru dosegel Filipine, med reševalno akcijo umrlo pet ljudi

Ko je Noru dosegel Filipine, je po podatkih tamkajšnjega meteorološkega urada veter pihal tudi s hitrostjo 195 kilometrov na uro. Od takrat je oslabel in trenutno piha z največjo hitrostjo 140 kilometrov na uro, posamezni sunki dosegajo do 170 kilometrov na uro, so sporočili iz urada.

Približno 75.000 prebivalcev na ogroženih območjih so pred prihodom tajfuna na kopno evakuirali z njegove poti, navajata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Odpovedali so na desetine domačih in mednarodnih letov, prekinjen je bil tudi morski promet, zaradi česar je v pristaniščih obtičalo več kot 1000 potnikov.

Na prizadetih območjih so bili prekinjeni električni in komunikacijski vodi, vendar so predstavniki oblasti sporočili, da se komunalne storitve obnavljajo.

Predsednik Ferdinand Marcos mlajši si je iz zraka že ogledal prizadeta območja, vendar zaenkrat po kopnem ne bo obiskal nobenega od krajev, da ne bi motil reševalnih akcij.

Filipinsko otočje sicer vsako leto prizadene povprečno 20 tropskih ciklonov.