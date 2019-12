Tajfun Phanfone na Filipinih je vzel vsaj 28 življenj

Tajfun Phanfone je osrednji del Filipinov dosegel v torek in v tej pretežno katoliški državi poskrbel za deževen božič , ki ga zato na deset tisoče ljudi ni preživelo doma. Po podatkih civilne zaščite je več kot 16.000 ljudi noč preživelo v zasilnih zatočiščih v šolah, telovadnicah in vladnih poslopjih.

Tajfun s sunki vetra do 200 kilometrov na uro je odkrival strehe in uničeval električne drogove. Z otočja poročajo o uničenju in veliki gmotni škodi. Na fotografijah in videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti uničene hiše, prevrnjene avtobuse in podrta drevesa. Številna mesta v najbolj prizadetem osrednjem delu države so ostala brez elektrike.

Prizadeti so bili tudi turistični otoki, med njimi Boracay in Coron, a od tam ne poročajo o smrtnih žrtvah. Tudi gmotna škoda je tam manjša kot v osrednjem delu države.

Phanfone je imel podobno pot kot tajfun Haiyan, doslej najbolj smrtonosen v zgodovini Filipinov. Haiyan je leta 2013 zahteval 7300 smrtnih žrtev oziroma pogrešanih. Letno sicer Filipine prizadene okoli 20 tovrstnih neurij, Phanfone pa je bil 21. letos.