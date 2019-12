Tajfun Phanfone: več deset tisoč Filipincev božiča ne bo preživelo doma

Ljudje so poročali o uničenju in veliki gmotni škodi, ki jo je povzročil Phanfone. Mnogi so slike in videoposnetke objavili na družbenih omrežjih. Na njih je videti uničene hiše, prevrnjene avtobuse in podrta drevesa. Številna mesta v najbolj prizadetem osrednjem delu države so ostala brez elektrike.

O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, vendar pa reševalci še niso dosegli najbolj izoliranih območij, od katerih so nekatera močno poplavljena. Tajfun Yutu, ki je pustošil novembra lani, je sicer zahteval vsaj 34 smrtnih žrtev.