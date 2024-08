Tajfun Šanšan pustoši po Japonski, evakuiranih več milijonov ljudi

Tajfun je davi dosegel južni otok Kyoshu in ponekod povzročil razdejanje. Poškodovanih je več deset, najmanj ena oseba pa je pogrešana.

Tajfun sta ob stiku s kopnim spremljala močan dež in veter, ki je dosegel tudi do 252 kilometrov na uro. Šanšan tako velja za enega najmočnejših tajfunov v zadnjih desetletjih, ki so dosegli kopno. Sunki vetra so sicer po stiku s kopnim nekoliko oslabeli - na 198 kilometrov na uro.

V zemeljskem plazu, ki so ga sprožile obilne padavine ob približevanju tajfuna, so v torek zvečer v japonski prefekturi Aichi umrli trije ljudje. O najmanj 39 poškodovanih poročajo iz prefektur Miyazaki in Kagoshima. Na celotnem otoku Kyoshu je brez elektrike ostalo približno 255.000 gospodinjstev.